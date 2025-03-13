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Мировые цены на нефть снижаются в четверг днем

Мировые цены на нефть снижаются в четверг днем - 13.03.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть снижаются в четверг днем

Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T14:48+0300

2025-03-13T14:48+0300

2025-03-13T14:48+0300

нефть

мэа

энергетика

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.42 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,39%, до 70,67 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 0,43%, до 67,39 доллара. Ранее в своем ежемесячном докладе МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 80 тысяч баррелей в сутки, до 1,03 миллиона баррелей. Вместе с этим агентство понизило прогноз роста мировой добычи нефти в 2025 году на 60 тысяч баррелей в сутки - до 1,5 миллиона баррелей в сутки. При этом в докладе отмечалось, что изменение показателя нефтедобычи в сравнении с прошлым месяцем связано с изменением базы отсчета. Котировки в то же время несколько стабилизируются после роста среды. Днем ранее нефтяные цены выросли примерно на 2%. Минэнерго США сообщило в среду, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 7 марта выросли на 1,4 миллиона баррелей, тогда как ожидался рост на 2 миллиона.

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нефть, мэа