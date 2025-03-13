https://1prime.ru/20250313/neft-855750148.html
Мировые цены на нефть снижаются в четверг днем
Мировые цены на нефть снижаются в четверг днем - 13.03.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются в четверг днем
Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T14:48+0300
2025-03-13T14:48+0300
2025-03-13T14:48+0300
нефть
мэа
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.42 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,39%, до 70,67 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 0,43%, до 67,39 доллара. Ранее в своем ежемесячном докладе МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 80 тысяч баррелей в сутки, до 1,03 миллиона баррелей. Вместе с этим агентство понизило прогноз роста мировой добычи нефти в 2025 году на 60 тысяч баррелей в сутки - до 1,5 миллиона баррелей в сутки. При этом в докладе отмечалось, что изменение показателя нефтедобычи в сравнении с прошлым месяцем связано с изменением базы отсчета. Котировки в то же время несколько стабилизируются после роста среды. Днем ранее нефтяные цены выросли примерно на 2%. Минэнерго США сообщило в среду, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 7 марта выросли на 1,4 миллиона баррелей, тогда как ожидался рост на 2 миллиона.
https://1prime.ru/20250313/neft-855748244.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_50538f961caee3b827a722367d21ea68.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мэа
Мировые цены на нефть снижаются в четверг днем
Мировые цены на нефть снижаются после публикации доклада МЭА
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.42 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,39%, до 70,67 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 0,43%, до 67,39 доллара.
Ранее в своем ежемесячном докладе МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 80 тысяч баррелей в сутки, до 1,03 миллиона баррелей.
Вместе с этим агентство понизило прогноз роста мировой добычи нефти в 2025 году на 60 тысяч баррелей в сутки - до 1,5 миллиона баррелей в сутки. При этом в докладе отмечалось, что изменение показателя нефтедобычи в сравнении с прошлым месяцем связано с изменением базы отсчета.
Котировки в то же время несколько стабилизируются после роста среды. Днем ранее нефтяные цены выросли примерно на 2%. Минэнерго США сообщило в среду, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 7 марта выросли на 1,4 миллиона баррелей, тогда как ожидался рост на 2 миллиона.
Дерипаска допустил снижение стоимости нефти