https://1prime.ru/20250313/neft-855764189.html

Цены на нефть ускорили снижение

Цены на нефть ускорили снижение - 13.03.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть ускорили снижение

Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили снижение на опасениях за состояние американской экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T19:22+0300

2025-03-13T19:22+0300

2025-03-13T19:22+0300

энергетика

нефть

сша

рынки

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_0:252:2400:1602_1920x0_80_0_0_9ad62c2bfd5aabcba0628a4d884ad696.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили снижение на опасениях за состояние американской экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.47 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,42% - до 69,97 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 1,55%, до 66,63 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела примерно на 0,4%. Трейдеры с беспокойством оценивают перспективы экономики США. "Негативный экономический прогноз по США проблематичен для рынка. Именно поэтому мы находимся вблизи нижней границы диапазона на уровне 66 долларов", - цитирует агентство Блумберг партнера Again Capital Джона Килдаффа (John Kilduff). Трейдеры в четверг также оценивают ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА). Агентство понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 80 тысяч баррелей в сутки - до 1,03 миллиона баррелей. Вместе с этим МЭА понизило прогноз роста мировой добычи нефти в 2025 году на 60 тысяч баррелей в сутки - до 1,5 миллиона баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20250313/neft-855750148.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, рынки