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Цены на нефть ускорили снижение
Цены на нефть ускорили снижение - 13.03.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть ускорили снижение
Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили снижение на опасениях за состояние американской экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:22+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили снижение на опасениях за состояние американской экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.47 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,42% - до 69,97 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 1,55%, до 66,63 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела примерно на 0,4%. Трейдеры с беспокойством оценивают перспективы экономики США. "Негативный экономический прогноз по США проблематичен для рынка. Именно поэтому мы находимся вблизи нижней границы диапазона на уровне 66 долларов", - цитирует агентство Блумберг партнера Again Capital Джона Килдаффа (John Kilduff). Трейдеры в четверг также оценивают ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА). Агентство понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 80 тысяч баррелей в сутки - до 1,03 миллиона баррелей. Вместе с этим МЭА понизило прогноз роста мировой добычи нефти в 2025 году на 60 тысяч баррелей в сутки - до 1,5 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, сша, рынки
Энергетика, Нефть, США, Рынки
Цены на нефть ускорили снижение
Цены на нефть ускорили снижение на опасениях за экономику США
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили снижение на опасениях за состояние американской экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.47 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,42% - до 69,97 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 1,55%, до 66,63 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела примерно на 0,4%.
Трейдеры с беспокойством оценивают перспективы экономики США. "Негативный экономический прогноз по США проблематичен для рынка. Именно поэтому мы находимся вблизи нижней границы диапазона на уровне 66 долларов", - цитирует агентство Блумберг партнера Again Capital Джона Килдаффа (John Kilduff).
Мировые цены на нефть снижаются в четверг днем
Трейдеры в четверг также оценивают ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА). Агентство понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 80 тысяч баррелей в сутки - до 1,03 миллиона баррелей. Вместе с этим МЭА понизило прогноз роста мировой добычи нефти в 2025 году на 60 тысяч баррелей в сутки - до 1,5 миллиона баррелей в сутки.