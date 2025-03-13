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"Пиар на крови". В Раде обрушились на Зеленского из-за "Курской операции"

"Пиар на крови". В Раде обрушились на Зеленского из-за "Курской операции" - 13.03.2025, ПРАЙМ

"Пиар на крови". В Раде обрушились на Зеленского из-за "Курской операции"

Попытка террористического вторжения ВСУ в Курскую область послужила политическим интересам Владимира Зеленского, ставшего единственным бенефициаром провального... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T09:20+0300

2025-03-13T09:20+0300

2025-03-13T09:20+0300

спецоперация на украине

общество

россия

всу

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Попытка террористического вторжения ВСУ в Курскую область послужила политическим интересам Владимира Зеленского, ставшего единственным бенефициаром провального "пиара на крови", считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что командование группировки войск "Север" доложило президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ). "Курская операция оказалась не только провальной, она оказалась действием, которое было и является пиаром на крови. Пиаром на крови, который не привел ни к каким результатам с точки зрения украинского государства. Но только принес пользу Зеленскому", - сказал Дубинский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов.

https://1prime.ru/20250313/osvobozhdenie-855732721.html

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общество , россия, всу, владимир зеленский, владимир путин