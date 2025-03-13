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Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области от ВСУ - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области от ВСУ
Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области от ВСУ - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области от ВСУ
Командование группировки войск "Север" доложило Владимиру Путину о завершающем этапе операции по "освобождению" территории Курской области от от боевиков... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T09:03+0300
2025-03-13T09:11+0300
спецоперация на украине
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Командование группировки войск "Север" доложило Владимиру Путину о завершающем этапе операции по "освобождению" территории Курской области от от боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командующего группы "Север", заместителя командующего группировки "Север", которые доложили верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков", - сообщил Песков. В среду 12 марта Владимир Путин провел совещание на пункте управления курской группировки. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что в ходе наступательных действий было "освобождено" более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, что составляет более 86% от ранее занимаемой противником площади. Герасимов заявил, что потери украинских формирований превысили 67 тысяч человек, а 430 бойцов были взяты в плен.Герасимов подчеркнул, что группировка украинских сил в Курской области "изолирована" и идет ее "планомерное уничтожение". Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях пересекли государственную границу и вошли в Сумскую область.
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владимир путин, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков
09:03 13.03.2025 (обновлено: 09:11 13.03.2025)
 
Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области от ВСУ

Песков: военные доложили Путину о завершающей стадии освобождения Курской области от ВСУ

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
Президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
© POOL
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Командование группировки войск "Север" доложило Владимиру Путину о завершающем этапе операции по "освобождению" территории Курской области от от боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командующего группы "Север", заместителя командующего группировки "Север", которые доложили верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков", - сообщил Песков.
В среду 12 марта Владимир Путин провел совещание на пункте управления курской группировки. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что в ходе наступательных действий было "освобождено" более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, что составляет более 86% от ранее занимаемой противником площади. Герасимов заявил, что потери украинских формирований превысили 67 тысяч человек, а 430 бойцов были взяты в плен.
Герасимов подчеркнул, что группировка украинских сил в Курской области "изолирована" и идет ее "планомерное уничтожение". Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях пересекли государственную границу и вошли в Сумскую область.
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
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01:02
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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