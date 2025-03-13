https://1prime.ru/20250313/osvobozhdenie-855732721.html

Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области от ВСУ

Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области от ВСУ - 13.03.2025, ПРАЙМ

Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области от ВСУ

Командование группировки войск "Север" доложило Владимиру Путину о завершающем этапе операции по "освобождению" территории Курской области от от боевиков... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T09:03+0300

2025-03-13T09:03+0300

2025-03-13T09:11+0300

спецоперация на украине

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Командование группировки войск "Север" доложило Владимиру Путину о завершающем этапе операции по "освобождению" территории Курской области от от боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командующего группы "Север", заместителя командующего группировки "Север", которые доложили верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков", - сообщил Песков. В среду 12 марта Владимир Путин провел совещание на пункте управления курской группировки. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что в ходе наступательных действий было "освобождено" более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, что составляет более 86% от ранее занимаемой противником площади. Герасимов заявил, что потери украинских формирований превысили 67 тысяч человек, а 430 бойцов были взяты в плен.Герасимов подчеркнул, что группировка украинских сил в Курской области "изолирована" и идет ее "планомерное уничтожение". Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях пересекли государственную границу и вошли в Сумскую область.

https://1prime.ru/20250313/smi-855727137.html

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владимир путин, дмитрий песков