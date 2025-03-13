https://1prime.ru/20250313/peskov-855764655.html

В Кремле назвали опасным укрепление ВСУ как гарантию безопасности

В Кремле назвали опасным укрепление ВСУ как гарантию безопасности - 13.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле назвали опасным укрепление ВСУ как гарантию безопасности

Укрепление ВСУ в качестве одной из гарантий безопасности Украине, которые предлагаются странами Европы, опасно из-за сильного влияния националистических... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T19:30+0300

2025-03-13T19:30+0300

2025-03-13T19:30+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

всу

украина

россия

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Укрепление ВСУ в качестве одной из гарантий безопасности Украине, которые предлагаются странами Европы, опасно из-за сильного влияния националистических элементов на украинскую армию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В той системе координат, который есть сейчас, это опасный тезис… во многом кто контролирует ВСУ? Националистические элементы. Которые присутствуют во власти в Киеве", - сказал Песков журналистов, комментируя предложение о необходимости усилить ВСУ в качестве гарантии безопасности Киеву. "И если сильные ВСУ будут они контролировать, тогда какая же стабильность и предсказуемость? Поэтому тезис очень опасный", - добавил он.

https://1prime.ru/20250313/putin-855762838.html

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дмитрий песков, всу, украина, россия