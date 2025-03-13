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Путин и Лукашенко обсудят перспективы двусторонних отношений

Путин и Лукашенко обсудят перспективы двусторонних отношений - 13.03.2025, ПРАЙМ

Путин и Лукашенко обсудят перспективы двусторонних отношений

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обсудят в Москве перспективы двусторонних отношений и ситуацию в мире в ходе первого... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T00:16+0300

2025-03-13T00:16+0300

2025-03-13T00:16+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обсудят в Москве перспективы двусторонних отношений и ситуацию в мире в ходе первого после переизбрания зарубежного визита белорусского президента. Путин и Лукашенко в ходе переговоров, как ожидается, обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня, сообщили в Кремле. Кроме того, по итогам встречи ожидается подписание ряда совместных документов и совместная пресс-конференция лидеров. Визит президента Белоруссии в Россию будет носить статус официального. Это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост главы белорусского государства. О своих планах посетить Россию Лукашенко сообщил сразу после голосования на президентских выборах в Белоруссии. Глава республики отметил, что было бы странно, если бы в свой первый визит он отправился бы не в Москву. ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: "ОРЕШНИК", ТЯО, БЕСПИЛОТНИКИ Одним из ключевых направлений сотрудничества Москвы и Минска является безопасность. Глава генштаба ВС Белоруссии Муравейко накануне визита Лукашенко в Москву заявил, что взаимодействие в военной сфере находится на своем пике. В конце февраля Путин ратифицировал договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, в марте аналогичный закон подписал и Лукашенко. Договором устанавливается, что российское ядерное оружие может быть применено в ответ на агрессию с применением против России или Белоруссии ядерного оружия, а также обычного оружия, если агрессия создает угрозу суверенитету или территориальной целостности. В целях предотвращения актов агрессии на территории Белоруссии могут создаваться военные объекты и размещаться российские воинские формирования. Кроме того, в декабре президент Белоруссии попросил Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Замначальника генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк отмечал, что решение было принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе. Сам Лукашенко отмечал, что Белоруссия готова уже на первом этапе разместить на своей территории "десяток" новейших российских ракетных комплексов. Перспективным направлением сотрудничества является беспилотная авиация. На прошлой неделе президент Белоруссии осмотрел выставку новейших российских беспилотников в Минске. В мероприятии принял участие замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Он заявил, что Россия предлагает организовать производство в Белоруссии всех ключевых компонентов для беспилотных авиационных систем. В свою очередь, Лукашенко предложил направить белорусских специалистов в Россию для дополнительной подготовки. СИТУАЦИЯ В МИРЕ Одной из основных тем встречи станет урегулирование украинского конфликта. Украина, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обсуждается каждый раз, когда Путин и Лукашенко встречаются. "Этот вопрос постоянно фигурирует на повестке дня", - подчеркнул представитель Кремля. Лукашенко на прошлой неделе выступил с инициативой провести в Белоруссии встречу по урегулированию конфликта. Белорусский президент пригласил российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского в Минск провести переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Минск был бы для России лучшим местом для переговоров по Украине, но этот вариант пока никак не обсуждался. Кроме того, белорусский лидер сообщил, что Путин уже обсудил с ним "в общих чертах" детали переговоров с Трампом и прошедших российско-американских контактов в Саудовской Аравии, в том числе по редкоземельным металлам. На переговорах в Москве эти вопросы будут обсуждаться более детально, подчеркнул Лукашенко. ИНТЕГРАЦИЯ В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА И НЕ ТОЛЬКО Россия и Белоруссия в декабре 2024 года отметили 25-летие подписания договора о создании Союзного государства. Путин отмечал, что Москва и Минск успешно реализуют планы развития Союзного государства в ключевых сферах, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве и энергетике. Значительные прогресс достигнут в сфере мобильной связи, с марта текущего года между странами действует комфортный тариф роуминга у операторов, сопоставимый с домашней сетью. В январе вступило в силу соглашение о взаимном признании виз. Осуществляются совместные культурные проекты, в том числе в рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Путин пригласил белорусского коллегу посетить 9 мая парад на Красной площади. Лукашенко приглашение принял. Кроме того, по Красной площади во время парада пройдет парадный расчет белорусских военных. Россия и Белоруссия сотрудничают не только в рамках Союзного государства. Тесное взаимодействие ведется в рамках ЕАЭС, СНГ. В 2024 году после казанского саммита БРИКС стала страной-партнером объединения. Кроме того, Москва и Минск ведут работу на площадке ШОС. Обе страны выступают с общих позиций по большинству глобальных и региональных проблем, оказывают друг другу взаимное товарищеское содействие на различных многосторонних площадках, считает российская сторона. В целом, как подчеркивал Путин в прошлом году, у России и Белоруссии нет каких-либо нерешенных вопросов.

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