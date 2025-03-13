https://1prime.ru/20250313/putin-855762838.html

Россия за перемирие с Украиной на 30 суток, но "есть нюансы", заявил Путин

Россия за перемирие с Украиной на 30 суток, но "есть нюансы", заявил Путин - 13.03.2025, ПРАЙМ

Россия за перемирие с Украиной на 30 суток, но "есть нюансы", заявил Путин

Россия за перемирие с Украиной на 30 суток, и украинской стороне выгодно добиться этого в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T19:01+0300

2025-03-13T19:01+0300

2025-03-13T20:13+0300

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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Россия за перемирие с Украиной на 30 суток, и украинской стороне выгодно добиться этого в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию Российской Федерации, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. "Группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль... Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток, и мы за", — сказал Путин.При этом президент РФ заявил, что в этом вопросе есть нюансы."Мы за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?" - сказал глава государстваОн добавил, что идея перемирия с Украиной правильная, Россия, безусловно, её поддерживает."Сама по себе идея (перемирия с Украиной - ред.) правильная, и мы, безусловно, её поддерживаем, но есть вопросы, которые мы должны обсудить", - сказал Путин.В частности, по словам Путина, Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия, нужно решить вопрос, как это контролировать."Эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку?" - сказал глава государства.Кроме того, президент выразил уверенность, что все планы ВС РФ в Курской области и на других участках линии боевого соприкосновения будут исполнены."Уверен, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область будут исполнены также, как и на других участках боевого соприкосновения", - сказал глава российского государства.

https://1prime.ru/20250313/armiya-855740099.html

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россия, украина, владимир путин