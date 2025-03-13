Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия за перемирие с Украиной на 30 суток, но "есть нюансы", заявил Путин - 13.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250313/putin-855762838.html
Россия за перемирие с Украиной на 30 суток, но "есть нюансы", заявил Путин
Россия за перемирие с Украиной на 30 суток, но "есть нюансы", заявил Путин - 13.03.2025, ПРАЙМ
Россия за перемирие с Украиной на 30 суток, но "есть нюансы", заявил Путин
Россия за перемирие с Украиной на 30 суток, и украинской стороне выгодно добиться этого в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:01+0300
2025-03-13T20:13+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855320434_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_16988283507e92268a1ed7b16b99f3d8.jpg
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Россия за перемирие с Украиной на 30 суток, и украинской стороне выгодно добиться этого в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию Российской Федерации, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. "Группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль... Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток, и мы за", — сказал Путин.При этом президент РФ заявил, что в этом вопросе есть нюансы."Мы за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?" - сказал глава государстваОн добавил, что идея перемирия с Украиной правильная, Россия, безусловно, её поддерживает."Сама по себе идея (перемирия с Украиной - ред.) правильная, и мы, безусловно, её поддерживаем, но есть вопросы, которые мы должны обсудить", - сказал Путин.В частности, по словам Путина, Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия, нужно решить вопрос, как это контролировать."Эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку?" - сказал глава государства.Кроме того, президент выразил уверенность, что все планы ВС РФ в Курской области и на других участках линии боевого соприкосновения будут исполнены."Уверен, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область будут исполнены также, как и на других участках боевого соприкосновения", - сказал глава российского государства.
https://1prime.ru/20250313/armiya-855740099.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855320434_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_e05aa801511eb0504ba457792c0c8471.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
19:01 13.03.2025 (обновлено: 20:13 13.03.2025)
 
Россия за перемирие с Украиной на 30 суток, но "есть нюансы", заявил Путин

Путин: Россия за перемирие с Украиной на 30 суток, но "есть нюансы"

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Россия за перемирие с Украиной на 30 суток, и украинской стороне выгодно добиться этого в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию Российской Федерации, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
"Группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль... Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток, и мы за", — сказал Путин.
При этом президент РФ заявил, что в этом вопросе есть нюансы.
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
"Катастрофа". Украинский военный рассказал о ситуации ВСУ в Курской области
11:26
"Мы за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?" - сказал глава государства
Он добавил, что идея перемирия с Украиной правильная, Россия, безусловно, её поддерживает.
"Сама по себе идея (перемирия с Украиной - ред.) правильная, и мы, безусловно, её поддерживаем, но есть вопросы, которые мы должны обсудить", - сказал Путин.
В частности, по словам Путина, Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия, нужно решить вопрос, как это контролировать.
"Эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку?" - сказал глава государства.
Кроме того, президент выразил уверенность, что все планы ВС РФ в Курской области и на других участках линии боевого соприкосновения будут исполнены.
"Уверен, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область будут исполнены также, как и на других участках боевого соприкосновения", - сказал глава российского государства.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала