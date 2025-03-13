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Роскачество рассказало о продажах тихих и игристых российских вин - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Роскачество рассказало о продажах тихих и игристых российских вин
Роскачество рассказало о продажах тихих и игристых российских вин - 13.03.2025, ПРАЙМ
Роскачество рассказало о продажах тихих и игристых российских вин
Розничные продажи тихих и игристых вин российского производства в 2024 году составили 660 миллионов бутылок, или около 495 миллионов литров, рассказали РИА... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T07:16+0300
2025-03-13T07:16+0300
бизнес
россия
экономика
москва
роскачество
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Розничные продажи тихих и игристых вин российского производства в 2024 году составили 660 миллионов бутылок, или около 495 миллионов литров, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Розничные продажи тихих и игристых российских вин в общей сложности составили 660 миллионов стандартных бутылок объемом 0,75 литра (порядка 495 миллионов литров). Российские покупатели приобрели в розничной торговле 329,36 миллиона литров российских тихих вин и 165,46 миллиона литров игристого вина", - рассказали в организации. Там также отметили, что доля отечественного игристого вина в натуральных продажах (без учета кафе и ресторанов) в 2024 году приблизилась к 70%, тихие вина российского производства заняли около 60% отечественного рынка. Кроме того, в ведомстве уточнили, что увеличение продаж российских вин связано в том числе и с мерами господдержки, льготным кредитованием, а также развитием программы поддержки российских вин в розничных магазинах. "С 2018 года развивается программа поддержки продаж российских вин в розничной торговле – "Дни российских вин", оператором которой выступает Роскачество. В последние годы эта программа активно расширяется и в направлении HoReCa (отели, кафе и рестораны – ред.)", - отметила директор департамента исследования и продвижения российской винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева. В то же время всего в рознице в 2024 году реализовали около 834,33 миллиона литров тихих и игристых вин, что на четыре миллиона литров больше, чем в 2023 году, добавили в организации. "Российские покупатели по-прежнему предпочитают приобретать вино в магазинах, на которые пришлось 819 миллиона литров… Мы рады отметить, что темпы прироста продаж российских игристых вин в ритейле вдвое превышают среднерыночные показатели. Российские виноделы реализовали через розницу на 15% больше игристого вина, чем в прошлом году и на 13% больше тихих вин", - заключила Латышева.
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бизнес, россия, москва, роскачество
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Роскачество
07:16 13.03.2025
 
Роскачество рассказало о продажах тихих и игристых российских вин

Роскачество: розничные продажи тихих и игристых вин составили 660 миллионов бутылок

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Розничные продажи тихих и игристых вин российского производства в 2024 году составили 660 миллионов бутылок, или около 495 миллионов литров, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Розничные продажи тихих и игристых российских вин в общей сложности составили 660 миллионов стандартных бутылок объемом 0,75 литра (порядка 495 миллионов литров). Российские покупатели приобрели в розничной торговле 329,36 миллиона литров российских тихих вин и 165,46 миллиона литров игристого вина", - рассказали в организации.
Там также отметили, что доля отечественного игристого вина в натуральных продажах (без учета кафе и ресторанов) в 2024 году приблизилась к 70%, тихие вина российского производства заняли около 60% отечественного рынка.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что увеличение продаж российских вин связано в том числе и с мерами господдержки, льготным кредитованием, а также развитием программы поддержки российских вин в розничных магазинах. "С 2018 года развивается программа поддержки продаж российских вин в розничной торговле – "Дни российских вин", оператором которой выступает Роскачество. В последние годы эта программа активно расширяется и в направлении HoReCa (отели, кафе и рестораны – ред.)", - отметила директор департамента исследования и продвижения российской винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.
В то же время всего в рознице в 2024 году реализовали около 834,33 миллиона литров тихих и игристых вин, что на четыре миллиона литров больше, чем в 2023 году, добавили в организации.
"Российские покупатели по-прежнему предпочитают приобретать вино в магазинах, на которые пришлось 819 миллиона литров… Мы рады отметить, что темпы прироста продаж российских игристых вин в ритейле вдвое превышают среднерыночные показатели. Российские виноделы реализовали через розницу на 15% больше игристого вина, чем в прошлом году и на 13% больше тихих вин", - заключила Латышева.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАРоскачество
 
 
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