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Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине
Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине - 13.03.2025, ПРАЙМ
Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, но полностью прекратит военные действия... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T01:32+0300
2025-03-13T01:32+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, но полностью прекратит военные действия только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения. "Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня... Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение", - заявил Келин изданию Wall Street Journal. По словам посла, Россия подходит к инициативе "с большой осторожностью". Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. При этом в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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общество , россия, украина, сша, киев, владимир зеленский, радослав сикорский, владимир путин, совбез
Экономика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, США, Киев, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский, Владимир Путин, Совбез
01:32 13.03.2025
 
Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине

Посол Келин: Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, но полностью прекратит военные действия только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.
"Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня... Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение", - заявил Келин изданию Wall Street Journal.
По словам посла, Россия подходит к инициативе "с большой осторожностью".
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.
При этом в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯУКРАИНАСШАКиевВладимир ЗеленскийРадослав СикорскийВладимир ПутинСовбез
 
 
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