https://1prime.ru/20250313/rossija-855727456.html

Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине

Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине - 13.03.2025, ПРАЙМ

Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, но полностью прекратит военные действия... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T01:32+0300

2025-03-13T01:32+0300

2025-03-13T01:32+0300

экономика

общество

россия

украина

сша

киев

владимир зеленский

радослав сикорский

владимир путин

совбез

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855727456.jpg?1741818733

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, но полностью прекратит военные действия только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения. "Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня... Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение", - заявил Келин изданию Wall Street Journal. По словам посла, Россия подходит к инициативе "с большой осторожностью". Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. При этом в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, украина, сша, киев, владимир зеленский, радослав сикорский, владимир путин, совбез