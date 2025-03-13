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Межгосударственные отношения России и Белоруссии - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Межгосударственные отношения России и Белоруссии
Межгосударственные отношения России и Белоруссии - 13.03.2025, ПРАЙМ
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит РФ с официальным визитом. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T02:02+0300
2025-03-13T02:02+0300
экономика
россия
белоруссия
минск
москва
александр лукашенко
владимир путин
сергей лавров
снг
мид
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит РФ с официальным визитом. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Белоруссии. Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года – Союза Белоруссии и России. Правовую базу российско-белорусских отношений составляет более 250 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают страны также в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. На саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года было принято решение о начале процедуры приема Белоруссии в качестве полноправного члена этой организации. Белоруссия – стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза. Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. В 2023 году президенты России и Белоруссии встречались не менее 10 раз. В 2024 году лидеры продолжили активный диалог. 28 января Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге в преддверии заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. 21 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил торжественное открытие международного турнира "Игры будущего" в Казани. 11 апреля президент России Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Москву с рабочим визитом. 12 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились с участниками 21-й экспедиции на Международную космическую станцию – командиром экспедиции, летчиком-космонавтом, Героем России Олегом Новицким и бортпроводником-инструктором белорусской авиакомпании "Белавиа" Мариной Василевской. 8 мая президент Белоруссии принял участие в юбилейном саммите ЕАЭС, который прошел в Москве под председательством президента России Владимира Путина. 9 мая Александр Лукашенко посетил парад Победы на Красной площади в Москве в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 23-24 мая президент России Владимир Путин совершил официальный визит в Белоруссию. 24 мая в Минске прошли его переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. 25-26 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Россию с рабочим визитом. Владимир Путин Александр Лукашенко посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. 25 июля главы России и Белоруссии присутствовали на службе в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту. Кроме того, Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили часовню Царственных страстотерпцев при монастырском подворье. 26 июля лидеры двух стран побывали в часовне Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый. Состоялась также неформальная беседа Владимира Путина и Александра Лукашенко. 8 октября президент Белоруссии посетил Москву для участия в заседании Совета глав государств – участников СНГ. 9 октября состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Владимир Путин вручил Александру Лукашенко высшую государственную награду Российской Федерации – орден Святого апостола Андрея Первозванного. 23-24 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом Казань. Белорусский лидер принял участие в заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич". 6 декабря президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Белоруссию. В Минске Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства. Встреча была приурочена к 25-летию Договора о создании Союзного государства. В рамках заседания был подписан пакет документов. 25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств в Ленинградской области, 26 декабря – в заседании Высшего Евразийского экономического совета там же. Активный диалог ведется по линии правительств двух стран. В 2024 году главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко встречались в двустороннем формате 15 апреля в Москве и 1 октября в Ереване "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета. 5 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Минск, где принял участие в заседании Совета министров Союзного государства. 12-13 декабря премьер-министр Белоруссии Роман Головченко посетил Москву, где принял участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета. 11 марта 2025 года премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Александра Турчина с назначением на должность главы правительства Белоруссии. Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров посетил с рабочим визитом Белоруссию 28 октября. Мантуров был принят президентом Белоруссии Александром Лукашенко, провел переговоры с премьер-министром страны Романом Головченко, а также посетил ряд промышленных предприятий. Между странами поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами, постоянный диалог ведется по линии профильных министерств и ведомств. 24-25 июня 2024 года состоялся официальный визит главы МИД России Сергея Лаврова в Белоруссию, приуроченный к 32-й годовщине установления дипотношений между двумя странами. Сергей Лавров был принят президентом страны Александром Лукашенко, встретился с председателями Совета республики и Палаты представителей Национального собрания Натальей Кочановой и Игорем Сергеенко, провел переговоры с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником, а также выступил в Академии управления при президенте Белоруссии. 3 июля 2024 года "на полях" Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым. 26 сентября Сергей Лавров и Максим Рыженков встретились "на полях" заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 21-22 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Брест для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии. Состоялась также двусторонняя встреча министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым. Осуществляется взаимодействие по линии министерств и ведомств. 24 мая 2024 года в Минске министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным. 3 июля 2024 года Андрей Белоусов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны (СМО) стран – участниц стран СНГ, проходящем в Минске. На заседании он единогласно был избран председателем СМО СНГ. 8 августа глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял участие во встрече глав МВД государств-участников СНГ с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которая прошла в Минске. Состояние и перспективы двусторонних отношений и союзного строительства обсуждаются на заседаниях Высшего Государственного Совета Союзного государства (6 декабря 2024 года), Совета министров Союзного государства (5 ноября 2024 года в Минске), Группы высокого уровня Совмина (27 сентября 2024 года). Ход реализации договоренностей контролируют вице-премьеры. Большую роль в двустороннем взаимодействии играет парламентское измерение. Раз в полгода попеременно в городах двух стран проводятся сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Очередная 67-я сессия Парламентского собрания прошла в декабре 2024 года в Москве. Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях. Россия является главным экономическим партнером Белоруссии. По словам президента РФ Владимира Путина, в 2023 году товарооборот РФ и Белоруссии увеличился более чем на 5% и достиг рекордного показателя в 46,5 миллиарда долларов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил совокупный объем торговли товарами и услугами между Белоруссией и Россией в 54 миллиарда долларов. По итогам 2023 года Россия стала для Белоруссии ключевым поставщиком мяса, рыбы, какао, черных металлов, нефти, алюминиевой проволоки, труб, подшипников, машин и железнодорожной техники. Россия увеличила импорт из Белоруссии, во многом заместив западные рынки. При этом Россия закупает все больше готовой технологической продукции с высокой добавленной стоимостью. В настоящее время Россия покупает у Белоруссии больше, чем продает. Около 85% всего экспорта белорусской молочной продукции приходится на Россию. По итогам 2024 года товарооборот России и Белоруссии составил рекордные 57,6 миллиарда долларов. На долю России в 2024 году пришлось более 60% процентов стоимостного объема внешней торговли товарами Белоруссии, почти 55% – экспорта, более 65% – импорта. Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в Белоруссии, в 2020 году они превысили четыре миллиарда долларов. В республике работает около 2,4 тысячи компаний с российским участием. Реализуются крупные совместные проекты в области автомобильной, сельхозтехники, лесозаготовительной отрасли. Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС. Генеральный контракт на строительство АЭС подписан 18 июля 2012 года. Она будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. В качестве генподрядчика выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". В начале января 2021 года первый энергоблок Белорусской атомной электростанции заработал на 100-процентную мощность. Второй энергоблок БелАЭС на 40% мощности реакторной установки был включен в сеть 13 мая 2023 года. В ноябре 2023 года он был введен в промышленную эксплуатацию. Россия является главным партнером Белоруссии в топливно-энергетической сфере. Через территорию Белоруссии идут стабильные поставки и транзит нефти, газа, а также угля, поступательно развивается сотрудничество двух стран и в сфере электроэнергетики. В то же время, между странами продолжается интенсивная работа по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электрической энергии Союзного государства и общих энергетических рынков ЕАЭС к 2025 году. 19 декабря 2022 года главы государств России и Белоруссии достигли договоренностей о сохранении до 31 декабря 2025 года условий поставки природного газа из Российской Федерации в Белоруссию на уровне 2022 года. Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года – 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля 2022 года Минск перешел на расчеты за "голубое топливо" в российских рублях. Ускорению интеграционных процессов практически во всех сферах способствовало утверждение Высшим Государственным Советом Союзного государства 4 ноября 2021 года "Основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", включающих 28 программ отраслевой направленности. В рамках их выполнения в значительной мере унифицировано законодательство наших стран в различных сферах хозяйствования, заложена основа для проведения единой макроэкономической, денежно-кредитной, налоговой и таможенной политики, а также формирования общих рынков и социально-экономического пространства. В январе 2024 года были одобрены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы". Документ состоит из одиннадцати разделов, включающих в себя вопросы макроэкономической политики, деятельности в сфере статистики общего финансового рынка, согласованной налоговой политики и сотрудничества в таможенной сфере, единых промышленной и аграрной политики, функционирования объединенных энергетических рынков и эксплуатации объектов атомной энергии, объединенной транспортной системы, построения единого информационного пространства, а также взаимодействия в культурно-гуманитарной, научно-технической и социальной сферах. Развивается военно-техническое сотрудничество, которое носит очень тесный характер. Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадает, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства. Странами подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения. 6 декабря 2024 года был подписан Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии. В декабре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". В начале февраля 2023 года минобороны сообщило, что вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер". 25 марта 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что определенное количество ядерных боеголовок перемещено на территорию страны. В июне 2024 года белорусские подразделения совместно с подразделениями российской армии приняли участие во втором этапе учений с нестратегическим ядерным оружием. В 2024 году на новый уровень вышло двустороннее сотрудничество в освоении космоса. 23 марта - 6 апреля состоялась экспедиция на МКС экипажа в составе российского космонавта, Героя России Олега Новицкого и первой участницы космического полёта в истории современной Белоруссии Марины Василевской. Полет прошел в штатном режиме. На борту представительница Белоруссии провела ряд исследований в разных областях – от спектральной фотосъемки до биомедицины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска принять участие в создании российской космической станции. Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи. В период с конца марта 2022 года по 31 августа 2024 года суммарно заключено 6758 внешнеторговых контрактов предприятиями из 75 субъектов Российской Федерации с белорусскими партнерами на сумму порядка 180 миллиардов рублей. Несколько тысяч предприятий обоих государств включены в систему кооперационного взаимодействия, осуществляют взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих. С 2014 года попеременно в России и Белоруссии под председательством глав верхних палат парламентов проводятся Форумы регионов, которые вносят весомый вклад в реализацию инвестиционных потенциалов двух государств. XI Форум регионов Белоруссии и России прошел в Витебске, Полоцке и Новополоцке 27-28 июня 2024 года. Последовательно развиваются культурные и гуманитарные связи, в том числе за счет прямых контактов между учреждениями образования, науки, культуры, спорта, общественными организациями двух стран, а также в рамках межведомственных и межрегиональных программ сотрудничества. На регулярной основе проводятся дни культуры, гастроли известных коллективов и исполнителей, театральные и музыкальные фестивали, финансируемые в том числе из бюджета Союзного государства. В российских и белорусских городах проходят ежегодные тематические культурно-массовые мероприятия, приуроченные ко Дню единения народов России и Белоруссии (2 апреля). Талантливым россиянам и белорусам присуждаются премии Союзного государства за вклад в развитие литературы и искусства, а также в области науки и техники. Важной ежегодной площадкой для культурного сближения народов остается Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Особое внимание уделяется взаимодействию по вопросам патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти. В отношениях между Россией и Белоруссией создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют возможность находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 90 дней. С 1 апреля 2022 года Москва и Минск отменили плату за входящие звонки в роуминге. В начале ноября 2024 года на заседании союзного Совмина в Минске премьеры Беларуси и России согласовали условия отмены роуминга между странами. Стороны договорились, что с 1 марта 2025 года тарифы на сотовую связь, а также интернет станут "домашними". В рамках "домашнего тарифа" у белорусов в РФ и россиян в Беларуси будут 150 минут исходящих звонков, 150 минут входящих и до пяти гигабайт для передачи данных.
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россия, белоруссия, минск, москва, александр лукашенко, владимир путин, сергей лавров, снг, мид, еаэс
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, МОСКВА, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Сергей Лавров, СНГ, МИД, ЕАЭС
02:02 13.03.2025
 
Межгосударственные отношения России и Белоруссии

Путин проведет переговоры с президентом Белоруссии Лукашенко

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит РФ с официальным визитом.
Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Белоруссии.
Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года – Союза Белоруссии и России.
Правовую базу российско-белорусских отношений составляет более 250 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают страны также в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. На саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года было принято решение о начале процедуры приема Белоруссии в качестве полноправного члена этой организации.
Белоруссия – стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.
Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.
В 2023 году президенты России и Белоруссии встречались не менее 10 раз. В 2024 году лидеры продолжили активный диалог.
28 января Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге в преддверии заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.
21 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил торжественное открытие международного турнира "Игры будущего" в Казани.
11 апреля президент России Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Москву с рабочим визитом.
12 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились с участниками 21-й экспедиции на Международную космическую станцию – командиром экспедиции, летчиком-космонавтом, Героем России Олегом Новицким и бортпроводником-инструктором белорусской авиакомпании "Белавиа" Мариной Василевской.
8 мая президент Белоруссии принял участие в юбилейном саммите ЕАЭС, который прошел в Москве под председательством президента России Владимира Путина.
9 мая Александр Лукашенко посетил парад Победы на Красной площади в Москве в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
23-24 мая президент России Владимир Путин совершил официальный визит в Белоруссию.
24 мая в Минске прошли его переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
25-26 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Россию с рабочим визитом. Владимир Путин Александр Лукашенко посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. 25 июля главы России и Белоруссии присутствовали на службе в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту. Кроме того, Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили часовню Царственных страстотерпцев при монастырском подворье. 26 июля лидеры двух стран побывали в часовне Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый. Состоялась также неформальная беседа Владимира Путина и Александра Лукашенко.
8 октября президент Белоруссии посетил Москву для участия в заседании Совета глав государств – участников СНГ.
9 октября состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Владимир Путин вручил Александру Лукашенко высшую государственную награду Российской Федерации – орден Святого апостола Андрея Первозванного.
23-24 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом Казань. Белорусский лидер принял участие в заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
6 декабря президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Белоруссию. В Минске Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства. Встреча была приурочена к 25-летию Договора о создании Союзного государства. В рамках заседания был подписан пакет документов.
25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств в Ленинградской области, 26 декабря – в заседании Высшего Евразийского экономического совета там же.
Активный диалог ведется по линии правительств двух стран.
В 2024 году главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко встречались в двустороннем формате 15 апреля в Москве и 1 октября в Ереване "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета.
5 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Минск, где принял участие в заседании Совета министров Союзного государства.
12-13 декабря премьер-министр Белоруссии Роман Головченко посетил Москву, где принял участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета.
11 марта 2025 года премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Александра Турчина с назначением на должность главы правительства Белоруссии.
Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров посетил с рабочим визитом Белоруссию 28 октября. Мантуров был принят президентом Белоруссии Александром Лукашенко, провел переговоры с премьер-министром страны Романом Головченко, а также посетил ряд промышленных предприятий.
Между странами поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами, постоянный диалог ведется по линии профильных министерств и ведомств.
24-25 июня 2024 года состоялся официальный визит главы МИД России Сергея Лаврова в Белоруссию, приуроченный к 32-й годовщине установления дипотношений между двумя странами. Сергей Лавров был принят президентом страны Александром Лукашенко, встретился с председателями Совета республики и Палаты представителей Национального собрания Натальей Кочановой и Игорем Сергеенко, провел переговоры с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником, а также выступил в Академии управления при президенте Белоруссии.
3 июля 2024 года "на полях" Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым.
26 сентября Сергей Лавров и Максим Рыженков встретились "на полях" заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
21-22 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Брест для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии. Состоялась также двусторонняя встреча министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым.
Осуществляется взаимодействие по линии министерств и ведомств.
24 мая 2024 года в Минске министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.
3 июля 2024 года Андрей Белоусов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны (СМО) стран – участниц стран СНГ, проходящем в Минске. На заседании он единогласно был избран председателем СМО СНГ.
8 августа глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял участие во встрече глав МВД государств-участников СНГ с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которая прошла в Минске.
Состояние и перспективы двусторонних отношений и союзного строительства обсуждаются на заседаниях Высшего Государственного Совета Союзного государства (6 декабря 2024 года), Совета министров Союзного государства (5 ноября 2024 года в Минске), Группы высокого уровня Совмина (27 сентября 2024 года).
Ход реализации договоренностей контролируют вице-премьеры.
Большую роль в двустороннем взаимодействии играет парламентское измерение. Раз в полгода попеременно в городах двух стран проводятся сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Очередная 67-я сессия Парламентского собрания прошла в декабре 2024 года в Москве.
Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.
Россия является главным экономическим партнером Белоруссии.
По словам президента РФ Владимира Путина, в 2023 году товарооборот РФ и Белоруссии увеличился более чем на 5% и достиг рекордного показателя в 46,5 миллиарда долларов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил совокупный объем торговли товарами и услугами между Белоруссией и Россией в 54 миллиарда долларов.
По итогам 2023 года Россия стала для Белоруссии ключевым поставщиком мяса, рыбы, какао, черных металлов, нефти, алюминиевой проволоки, труб, подшипников, машин и железнодорожной техники. Россия увеличила импорт из Белоруссии, во многом заместив западные рынки. При этом Россия закупает все больше готовой технологической продукции с высокой добавленной стоимостью. В настоящее время Россия покупает у Белоруссии больше, чем продает.
Около 85% всего экспорта белорусской молочной продукции приходится на Россию.
По итогам 2024 года товарооборот России и Белоруссии составил рекордные 57,6 миллиарда долларов.
На долю России в 2024 году пришлось более 60% процентов стоимостного объема внешней торговли товарами Белоруссии, почти 55% – экспорта, более 65% – импорта.
Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в Белоруссии, в 2020 году они превысили четыре миллиарда долларов. В республике работает около 2,4 тысячи компаний с российским участием.
Реализуются крупные совместные проекты в области автомобильной, сельхозтехники, лесозаготовительной отрасли.
Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС. Генеральный контракт на строительство АЭС подписан 18 июля 2012 года. Она будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт.
В качестве генподрядчика выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". В начале января 2021 года первый энергоблок Белорусской атомной электростанции заработал на 100-процентную мощность. Второй энергоблок БелАЭС на 40% мощности реакторной установки был включен в сеть 13 мая 2023 года. В ноябре 2023 года он был введен в промышленную эксплуатацию.
Россия является главным партнером Белоруссии в топливно-энергетической сфере. Через территорию Белоруссии идут стабильные поставки и транзит нефти, газа, а также угля, поступательно развивается сотрудничество двух стран и в сфере электроэнергетики.
В то же время, между странами продолжается интенсивная работа по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электрической энергии Союзного государства и общих энергетических рынков ЕАЭС к 2025 году.
19 декабря 2022 года главы государств России и Белоруссии достигли договоренностей о сохранении до 31 декабря 2025 года условий поставки природного газа из Российской Федерации в Белоруссию на уровне 2022 года. Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года – 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля 2022 года Минск перешел на расчеты за "голубое топливо" в российских рублях.
Ускорению интеграционных процессов практически во всех сферах способствовало утверждение Высшим Государственным Советом Союзного государства 4 ноября 2021 года "Основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", включающих 28 программ отраслевой направленности.
В рамках их выполнения в значительной мере унифицировано законодательство наших стран в различных сферах хозяйствования, заложена основа для проведения единой макроэкономической, денежно-кредитной, налоговой и таможенной политики, а также формирования общих рынков и социально-экономического пространства.
В январе 2024 года были одобрены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы". Документ состоит из одиннадцати разделов, включающих в себя вопросы макроэкономической политики, деятельности в сфере статистики общего финансового рынка, согласованной налоговой политики и сотрудничества в таможенной сфере, единых промышленной и аграрной политики, функционирования объединенных энергетических рынков и эксплуатации объектов атомной энергии, объединенной транспортной системы, построения единого информационного пространства, а также взаимодействия в культурно-гуманитарной, научно-технической и социальной сферах.
Развивается военно-техническое сотрудничество, которое носит очень тесный характер. Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадает, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства.
Странами подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения.
6 декабря 2024 года был подписан Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии.
В декабре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". В начале февраля 2023 года минобороны сообщило, что вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер".
25 марта 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.
В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что определенное количество ядерных боеголовок перемещено на территорию страны.
В июне 2024 года белорусские подразделения совместно с подразделениями российской армии приняли участие во втором этапе учений с нестратегическим ядерным оружием.
В 2024 году на новый уровень вышло двустороннее сотрудничество в освоении космоса. 23 марта - 6 апреля состоялась экспедиция на МКС экипажа в составе российского космонавта, Героя России Олега Новицкого и первой участницы космического полёта в истории современной Белоруссии Марины Василевской. Полет прошел в штатном режиме. На борту представительница Белоруссии провела ряд исследований в разных областях – от спектральной фотосъемки до биомедицины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска принять участие в создании российской космической станции.
Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи. В период с конца марта 2022 года по 31 августа 2024 года суммарно заключено 6758 внешнеторговых контрактов предприятиями из 75 субъектов Российской Федерации с белорусскими партнерами на сумму порядка 180 миллиардов рублей. Несколько тысяч предприятий обоих государств включены в систему кооперационного взаимодействия, осуществляют взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих.
С 2014 года попеременно в России и Белоруссии под председательством глав верхних палат парламентов проводятся Форумы регионов, которые вносят весомый вклад в реализацию инвестиционных потенциалов двух государств. XI Форум регионов Белоруссии и России прошел в Витебске, Полоцке и Новополоцке 27-28 июня 2024 года.
Последовательно развиваются культурные и гуманитарные связи, в том числе за счет прямых контактов между учреждениями образования, науки, культуры, спорта, общественными организациями двух стран, а также в рамках межведомственных и межрегиональных программ сотрудничества. На регулярной основе проводятся дни культуры, гастроли известных коллективов и исполнителей, театральные и музыкальные фестивали, финансируемые в том числе из бюджета Союзного государства. В российских и белорусских городах проходят ежегодные тематические культурно-массовые мероприятия, приуроченные ко Дню единения народов России и Белоруссии (2 апреля). Талантливым россиянам и белорусам присуждаются премии Союзного государства за вклад в развитие литературы и искусства, а также в области науки и техники.
Важной ежегодной площадкой для культурного сближения народов остается Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске".
Особое внимание уделяется взаимодействию по вопросам патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти.
В отношениях между Россией и Белоруссией создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют возможность находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 90 дней. С 1 апреля 2022 года Москва и Минск отменили плату за входящие звонки в роуминге.
В начале ноября 2024 года на заседании союзного Совмина в Минске премьеры Беларуси и России согласовали условия отмены роуминга между странами. Стороны договорились, что с 1 марта 2025 года тарифы на сотовую связь, а также интернет станут "домашними". В рамках "домашнего тарифа" у белорусов в РФ и россиян в Беларуси будут 150 минут исходящих звонков, 150 минут входящих и до пяти гигабайт для передачи данных.
 
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