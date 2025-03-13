https://1prime.ru/20250313/sudzha-855743280.html

ВС России полностью освободили Суджу

ВС России полностью освободили Суджу - 13.03.2025, ПРАЙМ

ВС России полностью освободили Суджу

Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол, сообщили в Минобороны России. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T12:30+0300

2025-03-13T12:30+0300

2025-03-13T12:31+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол, сообщили в Минобороны России. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Министерство обороны России также показало видео и фото из освобожденной российскими войсками Суджи в Курской области.На кадрах показаны разрушенные дома с рухнувшими крышами и перекрытиями, выбитыми окнами, закопченными стенами, сгоревшие на улице автомобили.

https://1prime.ru/20250313/osvobozhdenie-855732721.html

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общество , россия, вс рф