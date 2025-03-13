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"Татнефть" снизила добычу нефти в годовом выражении - 13.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250313/tatneft-855738562.html
"Татнефть" снизила добычу нефти в годовом выражении
"Татнефть" снизила добычу нефти в годовом выражении - 13.03.2025, ПРАЙМ
"Татнефть" снизила добычу нефти в годовом выражении
"Татнефть" в 2024 году снизила добычу нефти на 4,1% в годовом выражении, до 27,283 миллиона тонн, нарастила производство нефтепродуктов на 1,2% - до 17,123... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T10:49+0300
2025-03-13T10:49+0300
экономика
нефть
татнефть
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. "Татнефть" в 2024 году снизила добычу нефти на 4,1% в годовом выражении, до 27,283 миллиона тонн, нарастила производство нефтепродуктов на 1,2% - до 17,123 миллиона тонн, сообщается в материалах компании. Группа в 2023 году добыла 28,45 миллиона тонн нефти, произвела 16,917 миллиона тонн нефтепродуктов. "‎Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
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нефть, татнефть
Экономика, Нефть, Татнефть
10:49 13.03.2025
 
"Татнефть" снизила добычу нефти в годовом выражении

"Татнефть" в 2024 году снизила добычу нефти до 27,283 миллиона тонн

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. "Татнефть" в 2024 году снизила добычу нефти на 4,1% в годовом выражении, до 27,283 миллиона тонн, нарастила производство нефтепродуктов на 1,2% - до 17,123 миллиона тонн, сообщается в материалах компании.
Группа в 2023 году добыла 28,45 миллиона тонн нефти, произвела 16,917 миллиона тонн нефтепродуктов.
"‎Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
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