https://1prime.ru/20250313/tatneft-855738562.html

"Татнефть" снизила добычу нефти в годовом выражении

"Татнефть" снизила добычу нефти в годовом выражении - 13.03.2025, ПРАЙМ

"Татнефть" снизила добычу нефти в годовом выражении

"Татнефть" в 2024 году снизила добычу нефти на 4,1% в годовом выражении, до 27,283 миллиона тонн, нарастила производство нефтепродуктов на 1,2% - до 17,123... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T10:49+0300

2025-03-13T10:49+0300

2025-03-13T10:49+0300

экономика

нефть

татнефть

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. "Татнефть" в 2024 году снизила добычу нефти на 4,1% в годовом выражении, до 27,283 миллиона тонн, нарастила производство нефтепродуктов на 1,2% - до 17,123 миллиона тонн, сообщается в материалах компании. Группа в 2023 году добыла 28,45 миллиона тонн нефти, произвела 16,917 миллиона тонн нефтепродуктов. "‎Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.

https://1prime.ru/20250313/neft-855731405.html

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нефть, татнефть