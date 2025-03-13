https://1prime.ru/20250313/tatneft-855738562.html
"Татнефть" снизила добычу нефти в годовом выражении
"Татнефть" снизила добычу нефти в годовом выражении - 13.03.2025, ПРАЙМ
"Татнефть" снизила добычу нефти в годовом выражении
"Татнефть" в 2024 году снизила добычу нефти на 4,1% в годовом выражении, до 27,283 миллиона тонн, нарастила производство нефтепродуктов на 1,2% - до 17,123... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T10:49+0300
2025-03-13T10:49+0300
2025-03-13T10:49+0300
экономика
нефть
татнефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. "Татнефть" в 2024 году снизила добычу нефти на 4,1% в годовом выражении, до 27,283 миллиона тонн, нарастила производство нефтепродуктов на 1,2% - до 17,123 миллиона тонн, сообщается в материалах компании. Группа в 2023 году добыла 28,45 миллиона тонн нефти, произвела 16,917 миллиона тонн нефтепродуктов. "Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
https://1prime.ru/20250313/neft-855731405.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_35dd5c23166cf96f06e6851557405281.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, татнефть
Экономика, Нефть, Татнефть
"Татнефть" снизила добычу нефти в годовом выражении
"Татнефть" в 2024 году снизила добычу нефти до 27,283 миллиона тонн
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. "Татнефть" в 2024 году снизила добычу нефти на 4,1% в годовом выражении, до 27,283 миллиона тонн, нарастила производство нефтепродуктов на 1,2% - до 17,123 миллиона тонн, сообщается в материалах компании.
Группа в 2023 году добыла 28,45 миллиона тонн нефти, произвела 16,917 миллиона тонн нефтепродуктов.
"Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
Цены на нефть снижаются на фоне опасений вокруг мировой экономики