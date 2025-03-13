https://1prime.ru/20250313/tramp-855766515.html

Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным

Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным - 13.03.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что хотел бы встретиться и поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T20:19+0300

2025-03-13T20:19+0300

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дональд трамп

сша

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что хотел бы встретиться и поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я бы с удовольствием встретился с ним и поговорил, но нам нужно побыстрее с этим покончить", - приводит его слова пул журналистов Белого дома, отмечая, что речь идет о встрече с президентом РФ. Трамп выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине получилось сдвинуть с мертвой точки."Это продолжалось бы еще долго... мы вышли из тупика", - приводит слова Трампа Белый дом, отмечая, что речь идет о конфликте на Украине.Также Трамп заявил, что если соглашение с Россией о прекращении огня на Украине не будет достигнуто, то это станет большим "разочарованием" для всего мира."Посмотрим, будет ли там (в соглашении о прекращении огня - ред.) Россия. Если ее там не будет, это станет большим... разочарованием для мира", - заявил он.Американский лидер добавил, что США ведут обсуждение множества деталей окончательного соглашения о завершении конфликта на Украине.Путин ранее в четверг заявил, что не исключает обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.

https://1prime.ru/20250313/putin-855762838.html

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дональд трамп, сша, владимир путин, россия