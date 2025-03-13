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Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным
Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным - 13.03.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что хотел бы встретиться и поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T20:19+0300
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что хотел бы встретиться и поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я бы с удовольствием встретился с ним и поговорил, но нам нужно побыстрее с этим покончить", - приводит его слова пул журналистов Белого дома, отмечая, что речь идет о встрече с президентом РФ. Трамп выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине получилось сдвинуть с мертвой точки."Это продолжалось бы еще долго... мы вышли из тупика", - приводит слова Трампа Белый дом, отмечая, что речь идет о конфликте на Украине.Также Трамп заявил, что если соглашение с Россией о прекращении огня на Украине не будет достигнуто, то это станет большим "разочарованием" для всего мира."Посмотрим, будет ли там (в соглашении о прекращении огня - ред.) Россия. Если ее там не будет, это станет большим... разочарованием для мира", - заявил он.Американский лидер добавил, что США ведут обсуждение множества деталей окончательного соглашения о завершении конфликта на Украине.Путин ранее в четверг заявил, что не исключает обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
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дональд трамп, сша, владимир путин, россия
Дональд Трамп, США, Владимир Путин, РОССИЯ
20:19 13.03.2025 (обновлено: 20:23 13.03.2025)
 
Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным

Трамп заявил, что хотел бы встретиться и поговорить с Путиным

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что хотел бы встретиться и поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я бы с удовольствием встретился с ним и поговорил, но нам нужно побыстрее с этим покончить", - приводит его слова пул журналистов Белого дома, отмечая, что речь идет о встрече с президентом РФ.
Трамп выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине получилось сдвинуть с мертвой точки.
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"Это продолжалось бы еще долго... мы вышли из тупика", - приводит слова Трампа Белый дом, отмечая, что речь идет о конфликте на Украине.
Также Трамп заявил, что если соглашение с Россией о прекращении огня на Украине не будет достигнуто, то это станет большим "разочарованием" для всего мира.
"Посмотрим, будет ли там (в соглашении о прекращении огня - ред.) Россия. Если ее там не будет, это станет большим... разочарованием для мира", - заявил он.
Американский лидер добавил, что США ведут обсуждение множества деталей окончательного соглашения о завершении конфликта на Украине.
Путин ранее в четверг заявил, что не исключает обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
 
Дональд ТрампСШАВладимир ПутинРОССИЯ
 
 
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