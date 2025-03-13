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Трамп рассказал, почему не хочет применять рычаги давления на Россию
Трамп рассказал, почему не хочет применять рычаги давления на Россию - 13.03.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, почему не хочет применять рычаги давления на Россию
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США располагают рычагами давления на Россию, но он не хочет говорить о них в связи с "позитивным" ходом... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T21:11+0300
2025-03-13T21:11+0300
2025-03-13T21:11+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США располагают рычагами давления на Россию, но он не хочет говорить о них в связи с "позитивным" ходом переговоров с Москвой по урегулированию конфликта на Украине. "У нас есть рычаги, но я не хочу говорить о рычагах, потому что прямо сейчас мы ведем с ними обсуждения, и, основываясь на сегодняшних заявлениях, они идут довольно позитивно", - сказал он журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, комментируя возможности Вашингтона усиления давления на Россию. Во вторник министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC сообщил, что Вашингтон не станет колебаться в вопросе повышения санкционного давления на Россию до максимального уровня ради достижения успеха в переговорах по урегулированию.
https://1prime.ru/20250313/putin-855762838.html
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россия, сша, дональд трамп, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, УКРАИНА
Трамп рассказал, почему не хочет применять рычаги давления на Россию
Трамп: у США есть рычаги давления на Россию, но переговоры с Москвой проходят позитивно
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США располагают рычагами давления на Россию, но он не хочет говорить о них в связи с "позитивным" ходом переговоров с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.
"У нас есть рычаги, но я не хочу говорить о рычагах, потому что прямо сейчас мы ведем с ними обсуждения, и, основываясь на сегодняшних заявлениях, они идут довольно позитивно", - сказал он журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, комментируя возможности Вашингтона усиления давления на Россию.
Во вторник министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC сообщил, что Вашингтон не станет колебаться в вопросе повышения санкционного давления на Россию до максимального уровня ради достижения успеха в переговорах по урегулированию.
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