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Трамп оценил согласие России на прекращение огня на Украине - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Трамп оценил согласие России на прекращение огня на Украине
Трамп оценил согласие России на прекращение огня на Украине - 13.03.2025, ПРАЙМ
Трамп оценил согласие России на прекращение огня на Украине
Президент США Дональд Трамп убежден, что согласие РФ на прекращение огня на Украине приведет к урегулированию конфликта. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T21:22+0300
2025-03-13T21:22+0300
спецоперация на украине
дональд трамп
украина
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп убежден, что согласие РФ на прекращение огня на Украине приведет к урегулированию конфликта. "Надеюсь, Россия пойдет на сделку. Если она состоится, я действительно верю, что больше не будет стрельбы", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Американский лидер убежден, что возвращения назад к конфликту не произойдет, если будет установлено перемирие. "Я не думаю, что кто-то хочет возвращаться назад... Я думаю, когда это закончится, это закончится", - сказал Трамп.
https://1prime.ru/20250313/putin-855762838.html
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дональд трамп, украина, сша
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, УКРАИНА, США
21:22 13.03.2025
 
Трамп оценил согласие России на прекращение огня на Украине

Трамп считает, что согласие РФ на прекращение огня на Украине привело бы к урегулированию

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп убежден, что согласие РФ на прекращение огня на Украине приведет к урегулированию конфликта.
"Надеюсь, Россия пойдет на сделку. Если она состоится, я действительно верю, что больше не будет стрельбы", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Американский лидер убежден, что возвращения назад к конфликту не произойдет, если будет установлено перемирие.
"Я не думаю, что кто-то хочет возвращаться назад... Я думаю, когда это закончится, это закончится", - сказал Трамп.
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Спецоперация на УкраинеДональд ТрампУКРАИНАСША
 
 
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