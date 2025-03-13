https://1prime.ru/20250313/tramp-855769609.html
Трамп оценил согласие России на прекращение огня на Украине
Трамп оценил согласие России на прекращение огня на Украине - 13.03.2025, ПРАЙМ
Трамп оценил согласие России на прекращение огня на Украине
Президент США Дональд Трамп убежден, что согласие РФ на прекращение огня на Украине приведет к урегулированию конфликта. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T21:22+0300
2025-03-13T21:22+0300
2025-03-13T21:22+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп убежден, что согласие РФ на прекращение огня на Украине приведет к урегулированию конфликта. "Надеюсь, Россия пойдет на сделку. Если она состоится, я действительно верю, что больше не будет стрельбы", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Американский лидер убежден, что возвращения назад к конфликту не произойдет, если будет установлено перемирие. "Я не думаю, что кто-то хочет возвращаться назад... Я думаю, когда это закончится, это закончится", - сказал Трамп.
https://1prime.ru/20250313/putin-855762838.html
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Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, УКРАИНА, США
Трамп оценил согласие России на прекращение огня на Украине
Трамп считает, что согласие РФ на прекращение огня на Украине привело бы к урегулированию
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп убежден, что согласие РФ на прекращение огня на Украине приведет к урегулированию конфликта.
"Надеюсь, Россия пойдет на сделку. Если она состоится, я действительно верю, что больше не будет стрельбы", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Американский лидер убежден, что возвращения назад к конфликту не произойдет, если будет установлено перемирие.
"Я не думаю, что кто-то хочет возвращаться назад... Я думаю, когда это закончится, это закончится", - сказал Трамп.
Россия за перемирие с Украиной на 30 суток, но "есть нюансы", заявил Путин