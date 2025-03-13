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Минэкономразвития согласно с продлением нулевого НДС для туроператоров

Минэкономразвития согласно с продлением нулевого НДС для туроператоров - 13.03.2025, ПРАЙМ

Минэкономразвития согласно с продлением нулевого НДС для туроператоров

Предложение о продлении нулевого НДС для российских туроператоров правильное, и его надо попытаться синхронизировать с аналогичным решением для гостиниц, заявил | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T14:51+0300

2025-03-13T14:51+0300

2025-03-13T14:51+0300

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар - ПРАЙМ. Предложение о продлении нулевого НДС для российских туроператоров правильное, и его надо попытаться синхронизировать с аналогичным решением для гостиниц, заявил на пленарной сессии выставки-форума "Интурмаркет" министр экономического развития Максим Решетников. В ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой в срок до 1 апреля продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года. В июле 2023 года президент подписал закон об освобождении туроператоров от НДС при продаже путевок по России до 1 июля 2027 года. "Очень важно решение по продлению ставки 0% для гостиниц до конца 2030 года. Мы знаем, что вы эту инициативу поддерживаете, эту инициативу поддержал президент, но мы очень ждем вступления в силу этого решения… Очень просим вас в случае продления ставки 0% НДС для гостиниц поднять вопрос и о продлении льготы для туроператоров, потому что это крайне важная мера, которая позволит туроператорам развиваться и развивать туризм в наших регионах", - сказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, обращаясь к министру экономического развития. "Вы правы, надо операторов попытаться туда же включить, потому что нужна синхронизация", - ответил Решетников. "Ноль процентов для гостиниц в весеннюю сессию Минфин заверяет, что будет. Текстовка есть, к нам на согласование заходила", - добавил он. По мнению президента РСТ, подстегнуть развитие турпотока между Россией и ближайшими соседями также может введение преференциального режима для туроператоров, которые заняты отправкой туристов в дружественные страны. "Мы знаем, что существует исторический диспаритет для туроператоров, работающих по направлениям Белоруссии и Абхазии. Действуют те же правила, те же нормы, те же требования, как к туроператорам, отправляющим туристов в дальние направления. Поэтому мы тоже знаем, что эта работа уже в глубокой степени проработки и очень ее ожидаем", - указал он. Также Уманский сообщил, что отрасль в этом году рассчитывает на введение невозвратных тарифов для гостиниц.

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российский союз туриндустрии, рф, минэкономразвития рф, туризм