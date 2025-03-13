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СМИ: Украина исчерпала запасы американских тактических ракет ATACMS
СМИ: Украина исчерпала запасы американских тактических ракет ATACMS - 13.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Украина исчерпала запасы американских тактических ракет ATACMS
Украина исчерпала запасы американских тактических ракет ATACMS, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T04:39+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Украина исчерпала запасы американских тактических ракет ATACMS, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
"Чиновники признали, что у Киева больше нет ни одной ракеты ATACMS", - говорится в публикации.
По данным американского чиновника, на которого ссылается агентство, США поставили менее 40 ракет, они закончились у Киева в конце января.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, украина, киев, сша, владимир путин, сергей лавров, нато, совбез, мид рф
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, США, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, Совбез, МИД РФ
СМИ: Украина исчерпала запасы американских тактических ракет ATACMS
Ассошиэйтед Пресс: Украина исчерпала запасы американских тактических ракет ATACMS
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Украина исчерпала запасы американских тактических ракет ATACMS, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
"Чиновники признали, что у Киева больше нет ни одной ракеты ATACMS", - говорится в публикации.
По данным американского чиновника, на которого ссылается агентство, США поставили менее 40 ракет, они закончились у Киева в конце января.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.