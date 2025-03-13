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Ульянов заявил, что посредники не знают в деталях позиции сторон
Ульянов заявил, что посредники не знают в деталях позиции сторон - 13.03.2025, ПРАЙМ
Ульянов заявил, что посредники не знают в деталях позиции сторон
Посредники в украинском конфликте не знают в деталях позиции конфликтующих сторон, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T02:47+0300
2025-03-13T02:47+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Посредники в украинском конфликте не знают в деталях позиции конфликтующих сторон, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Любой посредник в конфликтной ситуации должен знать в деталях позиции конфликтующих сторон. Похоже, в контексте Украины сейчас это не так", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.
При этом в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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РОССИЯ, Газ, Общество , УКРАИНА, РФ, Киев, Михаил Ульянов, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Совбез, НАТО
Ульянов заявил, что посредники не знают в деталях позиции сторон
Постпред Ульянов: посредники в украинском конфликте не знают в деталях позиции сторон
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Посредники в украинском конфликте не знают в деталях позиции конфликтующих сторон, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Любой посредник в конфликтной ситуации должен знать в деталях позиции конфликтующих сторон. Похоже, в контексте Украины сейчас это не так", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.
При этом в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.