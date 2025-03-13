https://1prime.ru/20250313/ushakov-855768557.html
США хотят завершить войну на Украине, считает Ушаков
США хотят завершить войну на Украине, считает Ушаков - 13.03.2025, ПРАЙМ
США хотят завершить войну на Украине, считает Ушаков
США хотят завершить войну на Украине, считает помощник президента России Юрий Ушаков. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T20:55+0300
2025-03-13T20:55+0300
2025-03-13T20:55+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. США хотят завершить войну на Украине, считает помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что Россия и США обсуждают не только Украину, но и будущее российско-американских отношений. Помощник президента уточнил, что пока обсуждается "общее наполнение возможного нового стратегического курса между США и Россией". "Но прежде чем к этому перейти, американцы хотят завершить войну на Украине. И они четко высказывают свою позицию на этот счет", - заявил Ушаков журналистам.
https://1prime.ru/20250313/putin-855762838.html
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россия, украина, сша, юрий ушаков
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Юрий Ушаков
США хотят завершить войну на Украине, считает Ушаков
Ушаков: США хотят завершить войну на Украине
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. США хотят завершить войну на Украине, считает помощник президента России Юрий Ушаков.
Он отметил, что Россия и США обсуждают не только Украину, но и будущее российско-американских отношений. Помощник президента уточнил, что пока обсуждается "общее наполнение возможного нового стратегического курса между США и Россией".
"Но прежде чем к этому перейти, американцы хотят завершить войну на Украине. И они четко высказывают свою позицию на этот счет", - заявил Ушаков журналистам.
Россия за перемирие с Украиной на 30 суток, но "есть нюансы", заявил Путин