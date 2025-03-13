https://1prime.ru/20250313/ushakov-855768557.html

США хотят завершить войну на Украине, считает Ушаков

США хотят завершить войну на Украине, считает Ушаков - 13.03.2025, ПРАЙМ

США хотят завершить войну на Украине, считает Ушаков

США хотят завершить войну на Украине, считает помощник президента России Юрий Ушаков. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T20:55+0300

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спецоперация на украине

россия

украина

сша

юрий ушаков

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. США хотят завершить войну на Украине, считает помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что Россия и США обсуждают не только Украину, но и будущее российско-американских отношений. Помощник президента уточнил, что пока обсуждается "общее наполнение возможного нового стратегического курса между США и Россией". "Но прежде чем к этому перейти, американцы хотят завершить войну на Украине. И они четко высказывают свою позицию на этот счет", - заявил Ушаков журналистам.

https://1prime.ru/20250313/putin-855762838.html

украина

сша

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россия, украина, сша, юрий ушаков