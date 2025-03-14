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Акции "М.Видео" подскочили в цене после новостей о докапитализации компании

Акции "М.Видео" подскочили в цене после новостей о докапитализации компании - 14.03.2025, ПРАЙМ

Акции "М.Видео" подскочили в цене после новостей о докапитализации компании

Акции "М.Видео" подскочили в цене после новостей о докапитализации и других планах компании, следует из данных Московской биржи. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T14:57+0300

2025-03-14T14:57+0300

2025-03-14T14:57+0300

экономика

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м.видео-эльдорадо

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Акции "М.Видео" подскочили в цене после новостей о докапитализации и других планах компании, следует из данных Московской биржи. К 14.18 акции "М.Видео" дорожают на 7,12%, до 118,3 рубля, на пике их стоимость достигала отметки в 120,5 рубля, демонстрируя рост на 8,46%. До новостей они также демонстрировали рост, но всего лишь примерно на 0,3%. Менеджмент "М.Видео-Эльдорадо" согласовал с акционерами новую стратегию на ближайшие три года, в текущем полугодии объем докапитализации составит 30 миллиардов рублей; стратегия предполагает рост онлайн-продаж до 70%, выход в страны СНГ, открытие магазинов компактного формата. Об этом компания сообщила минутами ранее.

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акции, рынки, м.видео, снг, м.видео-эльдорадо