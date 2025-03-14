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Акции "М.Видео" подскочили в цене после новостей о докапитализации компании - 14.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250314/aktsii-855793279.html
Акции "М.Видео" подскочили в цене после новостей о докапитализации компании
Акции "М.Видео" подскочили в цене после новостей о докапитализации компании - 14.03.2025, ПРАЙМ
Акции "М.Видео" подскочили в цене после новостей о докапитализации компании
Акции "М.Видео" подскочили в цене после новостей о докапитализации и других планах компании, следует из данных Московской биржи. | 14.03.2025, ПРАЙМ
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2025-03-14T14:57+0300
экономика
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м.видео-эльдорадо
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Акции "М.Видео" подскочили в цене после новостей о докапитализации и других планах компании, следует из данных Московской биржи. К 14.18 акции "М.Видео" дорожают на 7,12%, до 118,3 рубля, на пике их стоимость достигала отметки в 120,5 рубля, демонстрируя рост на 8,46%. До новостей они также демонстрировали рост, но всего лишь примерно на 0,3%. Менеджмент "М.Видео-Эльдорадо" согласовал с акционерами новую стратегию на ближайшие три года, в текущем полугодии объем докапитализации составит 30 миллиардов рублей; стратегия предполагает рост онлайн-продаж до 70%, выход в страны СНГ, открытие магазинов компактного формата. Об этом компания сообщила минутами ранее.
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акции, рынки, м.видео, снг, м.видео-эльдорадо
Экономика, Акции, Рынки, М.Видео, СНГ, М.Видео-Эльдорадо
14:57 14.03.2025
 
Акции "М.Видео" подскочили в цене после новостей о докапитализации компании

Акции "М.Видео" резко подскочили в цене после новости о докапитализации компании

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВывеска магазина бытовой техники и электроники "М.Видео"
Вывеска магазина бытовой техники и электроники М.Видео - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Акции "М.Видео" подскочили в цене после новостей о докапитализации и других планах компании, следует из данных Московской биржи.
К 14.18 акции "М.Видео" дорожают на 7,12%, до 118,3 рубля, на пике их стоимость достигала отметки в 120,5 рубля, демонстрируя рост на 8,46%.
До новостей они также демонстрировали рост, но всего лишь примерно на 0,3%.
Менеджмент "М.Видео-Эльдорадо" согласовал с акционерами новую стратегию на ближайшие три года, в текущем полугодии объем докапитализации составит 30 миллиардов рублей; стратегия предполагает рост онлайн-продаж до 70%, выход в страны СНГ, открытие магазинов компактного формата. Об этом компания сообщила минутами ранее.
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ЭкономикаАкцииРынкиМ.ВидеоСНГМ.Видео-Эльдорадо
 
 
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