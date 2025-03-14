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Аналитики отметили рост доли новых отечественных автомобилей на рынке - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Аналитики отметили рост доли новых отечественных автомобилей на рынке
Аналитики отметили рост доли новых отечественных автомобилей на рынке - 14.03.2025, ПРАЙМ
Аналитики отметили рост доли новых отечественных автомобилей на рынке
Продажи новых автомобилей отечественных брендов в РФ по итогам января-февраля выросли на 8% в годовом выражении, в результате чего их доля на российском рынке... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T10:16+0300
2025-03-14T10:16+0300
бизнес
авто
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей отечественных брендов в РФ по итогам января-февраля выросли на 8% в годовом выражении, в результате чего их доля на российском рынке увеличилась с 30,3% до 36%, подсчитали в аналитическом агентстве "Автостат". "Реализация автомобилей российских брендов по итогам 2 месяцев составила 60,2 тысячи единиц, показав рост на 8% (по сравнению с тем же периодом прошлого года). В результате их доля увеличилась с 30,3% до 36%", - говорится в сообщении агентства. Там отметили, что наибольший прирост за отчетный период показали легковые машины белорусского производства - 2,5 раза, до 3,8 тысячи единиц. При этом их доля выросла втрое – с 0,8%, до 2,3%. При этом, по данным агентства, продажи китайских марок снизились на 17% в годовом выражении, до 91 тысячи машин, а их доля уменьшилась с 59,5% до 54,5%.
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бизнес, авто
Бизнес, Авто
10:16 14.03.2025
 
Аналитики отметили рост доли новых отечественных автомобилей на рынке

"Автостат": доля новых отечественных авто на рынке России выросла до 36%

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром" в Ташкенте
Международная промышленная выставка Иннопром в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей отечественных брендов в РФ по итогам января-февраля выросли на 8% в годовом выражении, в результате чего их доля на российском рынке увеличилась с 30,3% до 36%, подсчитали в аналитическом агентстве "Автостат".
"Реализация автомобилей российских брендов по итогам 2 месяцев составила 60,2 тысячи единиц, показав рост на 8% (по сравнению с тем же периодом прошлого года). В результате их доля увеличилась с 30,3% до 36%", - говорится в сообщении агентства.
Там отметили, что наибольший прирост за отчетный период показали легковые машины белорусского производства - 2,5 раза, до 3,8 тысячи единиц. При этом их доля выросла втрое – с 0,8%, до 2,3%.
При этом, по данным агентства, продажи китайских марок снизились на 17% в годовом выражении, до 91 тысячи машин, а их доля уменьшилась с 59,5% до 54,5%.
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