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"Автостат" оценил долю китайских брендов в импорте тяжелых грузовиков - 14.03.2025, ПРАЙМ
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"Автостат" оценил долю китайских брендов в импорте тяжелых грузовиков
"Автостат" оценил долю китайских брендов в импорте тяжелых грузовиков - 14.03.2025, ПРАЙМ
"Автостат" оценил долю китайских брендов в импорте тяжелых грузовиков
Импорт новых тяжелых грузовиков (HCV) свыше 16 тонн в Россию за период с января 2022 года по февраль 2025 года составил 220 тысяч машин, из которых 93%... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T17:46+0300
2025-03-14T17:49+0300
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авто
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Импорт новых тяжелых грузовиков (HCV) свыше 16 тонн в Россию за период с января 2022 года по февраль 2025 года составил 220 тысяч машин, из которых 93% приходится на китайские бренды, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За период с января 2022 года по февраль 2025 года в Россию было ввезено более 220 тысяч новых тяжелых грузовиков (HCV свыше 16 тонн). Доля китайских брендов в импорте - 93%", - написал Целиков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что пик ввоза таких автомобилей пришелся на середину 2023 года, после чего в 2024 году произошло сокращение объемов ввоза HCV на 31,1%, а в начале 2025 года импорт упал на 89%. "Напомню, что в 2024 году продажи HCV упали на 12%, а в начале 2025-го снижение оказалось еще более существенным (-41%)", - добавил эксперт. За три года практически половина импорта пришлась на автомобили двух марок: Sitrak (24,7%) и Shacman (24,6%). Активным спросом пользовались также грузовики FAW (16,6%), Dong Feng (7,9%), а также Howo (6,2%) и Foton (4,6%). Лишь один европейский производитель вошел в первую десятку - Mercedes-Benz. Более половины импортированных тяжелых грузовиков пришлось на седельные тягачи (56%), почти треть - на самосвалы (32%). Остальной объем (12%) - это различная спецтехника, бортовые версии и фургоны, уточнил Целиков.
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бизнес, авто
Бизнес, Авто
17:46 14.03.2025 (обновлено: 17:49 14.03.2025)
 
"Автостат" оценил долю китайских брендов в импорте тяжелых грузовиков

"Автостат": доля китайских авто в импорте тяжелых грузовиков в России составила 93%

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Импорт новых тяжелых грузовиков (HCV) свыше 16 тонн в Россию за период с января 2022 года по февраль 2025 года составил 220 тысяч машин, из которых 93% приходится на китайские бренды, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"За период с января 2022 года по февраль 2025 года в Россию было ввезено более 220 тысяч новых тяжелых грузовиков (HCV свыше 16 тонн). Доля китайских брендов в импорте - 93%", - написал Целиков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пик ввоза таких автомобилей пришелся на середину 2023 года, после чего в 2024 году произошло сокращение объемов ввоза HCV на 31,1%, а в начале 2025 года импорт упал на 89%. "Напомню, что в 2024 году продажи HCV упали на 12%, а в начале 2025-го снижение оказалось еще более существенным (-41%)", - добавил эксперт.
За три года практически половина импорта пришлась на автомобили двух марок: Sitrak (24,7%) и Shacman (24,6%). Активным спросом пользовались также грузовики FAW (16,6%), Dong Feng (7,9%), а также Howo (6,2%) и Foton (4,6%). Лишь один европейский производитель вошел в первую десятку - Mercedes-Benz.
Более половины импортированных тяжелых грузовиков пришлось на седельные тягачи (56%), почти треть - на самосвалы (32%). Остальной объем (12%) - это различная спецтехника, бортовые версии и фургоны, уточнил Целиков.
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