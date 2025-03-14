https://1prime.ru/20250314/avto-855800863.html

"Автостат" оценил долю китайских брендов в импорте тяжелых грузовиков

"Автостат" оценил долю китайских брендов в импорте тяжелых грузовиков - 14.03.2025, ПРАЙМ

"Автостат" оценил долю китайских брендов в импорте тяжелых грузовиков

Импорт новых тяжелых грузовиков (HCV) свыше 16 тонн в Россию за период с января 2022 года по февраль 2025 года составил 220 тысяч машин, из которых 93%... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T17:46+0300

2025-03-14T17:46+0300

2025-03-14T17:49+0300

бизнес

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/84242/46/842424649_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_600c92877ab1efe8df4882c581ce4bc7.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Импорт новых тяжелых грузовиков (HCV) свыше 16 тонн в Россию за период с января 2022 года по февраль 2025 года составил 220 тысяч машин, из которых 93% приходится на китайские бренды, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За период с января 2022 года по февраль 2025 года в Россию было ввезено более 220 тысяч новых тяжелых грузовиков (HCV свыше 16 тонн). Доля китайских брендов в импорте - 93%", - написал Целиков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что пик ввоза таких автомобилей пришелся на середину 2023 года, после чего в 2024 году произошло сокращение объемов ввоза HCV на 31,1%, а в начале 2025 года импорт упал на 89%. "Напомню, что в 2024 году продажи HCV упали на 12%, а в начале 2025-го снижение оказалось еще более существенным (-41%)", - добавил эксперт. За три года практически половина импорта пришлась на автомобили двух марок: Sitrak (24,7%) и Shacman (24,6%). Активным спросом пользовались также грузовики FAW (16,6%), Dong Feng (7,9%), а также Howo (6,2%) и Foton (4,6%). Лишь один европейский производитель вошел в первую десятку - Mercedes-Benz. Более половины импортированных тяжелых грузовиков пришлось на седельные тягачи (56%), почти треть - на самосвалы (32%). Остальной объем (12%) - это различная спецтехника, бортовые версии и фургоны, уточнил Целиков.

https://1prime.ru/20250314/avto-855796298.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, авто