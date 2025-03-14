Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали, какой "подарок" Байден оставил Трампу - 14.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250314/bayden-855795866.html
СМИ узнали, какой "подарок" Байден оставил Трампу
СМИ узнали, какой "подарок" Байден оставил Трампу - 14.03.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, какой "подарок" Байден оставил Трампу
Бывший президент США Джо Байден оставил преемнику Дональду Трампу неоплаченных счетов на сотни миллиардов долларов, сообщает газета New York Post. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T15:38+0300
2025-03-14T15:38+0300
политика
финансы
вашингтон
дональд трамп
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850043079_0:121:1636:1041_1920x0_80_0_0_d6c9537a417b26231c00339b5ce91280.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Бывший президент США Джо Байден оставил преемнику Дональду Трампу неоплаченных счетов на сотни миллиардов долларов, сообщает газета New York Post. "Число находится между 300 и 250 миллиардами, в зависимости от способа измерения и классификации", - говорится в сообщении. Прореспубликанское издание не уточняет, о чем идет речь и какие траты подразумеваются, указывая лишь, что они совершались в надежде обеспечить победу Камалы Харрис на выборах. "Приходит время платить по счетам", - добавляется в статье. "Дефицит бюджета приближается к двум триллионам, внешний долг - 37 триллионов", - пишет газета. Трампу предстоит сокращать расходы и дефицит, сделать это планируется через департамент госэффективности (DOGE), который может снизить разницу доходной и расходной части бюджета на 500 миллиардов долларов в пользу казны, говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250314/tramp-855795113.html
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850043079_44:0:1592:1161_1920x0_80_0_0_43e254f4573b692f5a40ea041831f0f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, вашингтон, дональд трамп, джо байден
Политика, Финансы, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Джо Байден
15:38 14.03.2025
 
СМИ узнали, какой "подарок" Байден оставил Трампу

NYP: Байден оставил Трампу до 300 миллиардов долларов неоплаченных счетов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Бывший президент США Джо Байден оставил преемнику Дональду Трампу неоплаченных счетов на сотни миллиардов долларов, сообщает газета New York Post.
"Число находится между 300 и 250 миллиардами, в зависимости от способа измерения и классификации", - говорится в сообщении.
Прореспубликанское издание не уточняет, о чем идет речь и какие траты подразумеваются, указывая лишь, что они совершались в надежде обеспечить победу Камалы Харрис на выборах. "Приходит время платить по счетам", - добавляется в статье.
"Дефицит бюджета приближается к двум триллионам, внешний долг - 37 триллионов", - пишет газета.
Трампу предстоит сокращать расходы и дефицит, сделать это планируется через департамент госэффективности (DOGE), который может снизить разницу доходной и расходной части бюджета на 500 миллиардов долларов в пользу казны, говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
Трамп пообещал вытащить США из "заварухи" с Россией
15:25
 
ПолитикаФинансыВАШИНГТОНДональд ТрампДжо Байден
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала