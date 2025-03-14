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СМИ узнали, какой "подарок" Байден оставил Трампу

СМИ узнали, какой "подарок" Байден оставил Трампу - 14.03.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали, какой "подарок" Байден оставил Трампу

Бывший президент США Джо Байден оставил преемнику Дональду Трампу неоплаченных счетов на сотни миллиардов долларов, сообщает газета New York Post. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T15:38+0300

2025-03-14T15:38+0300

2025-03-14T15:38+0300

политика

финансы

вашингтон

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Бывший президент США Джо Байден оставил преемнику Дональду Трампу неоплаченных счетов на сотни миллиардов долларов, сообщает газета New York Post. "Число находится между 300 и 250 миллиардами, в зависимости от способа измерения и классификации", - говорится в сообщении. Прореспубликанское издание не уточняет, о чем идет речь и какие траты подразумеваются, указывая лишь, что они совершались в надежде обеспечить победу Камалы Харрис на выборах. "Приходит время платить по счетам", - добавляется в статье. "Дефицит бюджета приближается к двум триллионам, внешний долг - 37 триллионов", - пишет газета. Трампу предстоит сокращать расходы и дефицит, сделать это планируется через департамент госэффективности (DOGE), который может снизить разницу доходной и расходной части бюджета на 500 миллиардов долларов в пользу казны, говорится в сообщении.

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финансы, вашингтон, дональд трамп, джо байден