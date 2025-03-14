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Биржевая цена бензина Аи-92 выросла на 0,4%, Аи-95 подорожал на 0,6%

Биржевая цена бензина Аи-92 выросла на 0,4%, Аи-95 подорожал на 0,6% - 14.03.2025, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина Аи-92 выросла на 0,4%, Аи-95 подорожал на 0,6%

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа, прежнее сокращение СПбМТСБ) за неделю выросла на... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T14:21+0300

2025-03-14T14:21+0300

2025-03-14T14:21+0300

энергетика

рынки

александр новак

еаэс

аи-95

аи-92

сергей цивилев

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа, прежнее сокращение СПбМТСБ) за неделю выросла на 0,42%, марка Аи-95 подорожала на 0,61%, следует из материалов торгов. Только за пятницу цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России увеличилась на 0,03%, до 49 486 рублей за тонну. Марка Аи-95 подорожала на 0,71% - до 56 206 рублей за тонну. Зимнее дизельное топливо за день подорожало на 1,37%, до 57 566 рублей за тонну, летнее - на 0,95%, до 56 972 рублей. При этом стоимость межсезонного дизтоплива опустилась на 0,84% - до 57 980 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 0,67% - до 30 413 рублей за тонну. В то же время сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 1,05%, до 17 177 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,11%, до 80 676 рублей. Правительство РФ изучает предложение нефтяников и Минэнерго об изменении приоритетности поставок топлива по железной дороге до третьего уровня с шестого на весенне-летний период, сообщил в начале марта вице-премьер Александр Новак. До этого министр энергетики Сергей Цивилев заявлял, что Минэнерго готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующего повышения цен. Тем временем кабмин принял решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа прошлого года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

https://1prime.ru/20250313/benzin-855749450.html

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рынки, александр новак, еаэс, аи-95, аи-92, сергей цивилев