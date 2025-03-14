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Новак отметил потенциал инфраструктуры для поставок российского газа - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Новак отметил потенциал инфраструктуры для поставок российского газа
Новак отметил потенциал инфраструктуры для поставок российского газа - 14.03.2025, ПРАЙМ
Новак отметил потенциал инфраструктуры для поставок российского газа
Инфраструктура для поставок газа из России в Европу не должна простаивать, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T12:02+0300
2025-03-14T12:02+0300
энергетика
газ
россия
европа
александр новак
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Инфраструктура для поставок газа из России в Европу не должна простаивать, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Европа, когда отказалась от российского газа, сделала для себя достаточно плохой шаг с точки зрения экономики. Сегодня мы видим там темпы роста (экономики - ред.) ноль либо минус. В целом, мне кажется, что та инфраструктура, которая была создана еще давно, не должна простаивать", - сказал Новак в интервью Telegram-каналу Юнашев Live. Одна из двух ниток "Северного потока 2" взрывом была выведена из строя в сентябре 2022 года, вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". В начале марта издание Bild со ссылкой на собственную информацию сообщало, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы "Северного потока 2". Как утверждает газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках российского газа по этому трубопроводу. Сообщалось и о планах восстановления "Северного потока" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию. При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы газопровода "Северный поток 2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. Помимо этого "Газпром" с 1 января 2025 года остановился транзит российского газа в Европу через Украину в связи с истечением контракта. А прокачка газа по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал-Европа" остановилась еще в 2022 году.
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газ, россия, европа, александр новак, bild, северный поток - 2, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, Александр Новак, Bild, Северный поток - 2, Газпром
12:02 14.03.2025
 
Новак отметил потенциал инфраструктуры для поставок российского газа

Новак: инфраструктура для поставок газа из России в Европу не должна простаивать

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Инфраструктура для поставок газа из России в Европу не должна простаивать, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Европа, когда отказалась от российского газа, сделала для себя достаточно плохой шаг с точки зрения экономики. Сегодня мы видим там темпы роста (экономики - ред.) ноль либо минус. В целом, мне кажется, что та инфраструктура, которая была создана еще давно, не должна простаивать", - сказал Новак в интервью Telegram-каналу Юнашев Live.
Одна из двух ниток "Северного потока 2" взрывом была выведена из строя в сентябре 2022 года, вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока".
В начале марта издание Bild со ссылкой на собственную информацию сообщало, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы "Северного потока 2". Как утверждает газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках российского газа по этому трубопроводу.
Сообщалось и о планах восстановления "Северного потока" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию. При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы газопровода "Северный поток 2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности.
Помимо этого "Газпром" с 1 января 2025 года остановился транзит российского газа в Европу через Украину в связи с истечением контракта. А прокачка газа по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал-Европа" остановилась еще в 2022 году.
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Новак обсудил с компаниями планы по вывозу угля и его ценообразование
10 марта, 15:12
 
ЭнергетикаГазРОССИЯЕВРОПААлександр НовакBildСеверный поток - 2Газпром
 
 
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