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Новак отметил потенциал инфраструктуры для поставок российского газа

Новак отметил потенциал инфраструктуры для поставок российского газа - 14.03.2025, ПРАЙМ

Новак отметил потенциал инфраструктуры для поставок российского газа

Инфраструктура для поставок газа из России в Европу не должна простаивать, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T12:02+0300

2025-03-14T12:02+0300

2025-03-14T12:02+0300

энергетика

газ

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европа

александр новак

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северный поток - 2

газпром

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Инфраструктура для поставок газа из России в Европу не должна простаивать, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Европа, когда отказалась от российского газа, сделала для себя достаточно плохой шаг с точки зрения экономики. Сегодня мы видим там темпы роста (экономики - ред.) ноль либо минус. В целом, мне кажется, что та инфраструктура, которая была создана еще давно, не должна простаивать", - сказал Новак в интервью Telegram-каналу Юнашев Live. Одна из двух ниток "Северного потока 2" взрывом была выведена из строя в сентябре 2022 года, вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". В начале марта издание Bild со ссылкой на собственную информацию сообщало, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы "Северного потока 2". Как утверждает газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках российского газа по этому трубопроводу. Сообщалось и о планах восстановления "Северного потока" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию. При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы газопровода "Северный поток 2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. Помимо этого "Газпром" с 1 января 2025 года остановился транзит российского газа в Европу через Украину в связи с истечением контракта. А прокачка газа по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал-Европа" остановилась еще в 2022 году.

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газ, россия, европа, александр новак, bild, северный поток - 2, газпром