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Семейная ипотека расширяется на вторичный рынок

Семейная ипотека расширяется на вторичный рынок - 14.03.2025, ПРАЙМ

Семейная ипотека расширяется на вторичный рынок

"Семейная ипотека" с 1 апреля 2025 года распространится на вторичный рынок в регионах с низким уровнем жилищного строительства: купить квартиру по ставке до 6%... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T18:25+0300

2025-03-14T18:25+0300

2025-03-14T18:26+0300

экономика

минфин рф

семейная ипотека

жилищное строительство

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. "Семейная ипотека" с 1 апреля 2025 года распространится на вторичный рынок в регионах с низким уровнем жилищного строительства: купить квартиру по ставке до 6% годовых смогут семьи с ребенком в возрасте до 6 лет включительно, единожды; при этом жилье можно приобрести в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не должен быть признан аварийным, сообщает Минфин РФ. "По поручению президента РФ Владимира Путина расширено действие программы семейной ипотеки. Новые условия начнут действовать с 1 апреля 2025 года и будут распространяться на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов", - говорится в материалах на сайте. "Купить квартиру на вторичном рынке на льготных условиях по ставке до 6% годовых смогут семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, и только один раз. Приобрести жилье на вторичном рынке можно в многоквартирном доме не старше 20 лет. Важно, чтобы он не был признан аварийным. Кроме того, запрещается приобретать квартиру у взаимозависимых лиц", - отмечается там. "Это важное решение, которое направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населенных пунктах, где практически не строится новое жилье. Таким образом мы продолжаем совершенствовать "Семейную ипотеку", делая эту меру поддержки адресной", – приводится в сообщении комментарий замминистра финансов РФ Ивана Чебескова. Решение о распространении "Семейной ипотеки" на вторичное жилье в регионах с низким объемом строительства согласовано правительством РФ в ГИИС "Электронный бюджет", добавили в Минфине. Президент России Владимир Путин поручил распространить семейную ипотеку на вторичный рынок в населенных пунктах, где строительство жилья осуществляется в недостаточном объеме. Глава государства дал поручения по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года.

https://1prime.ru/20250311/ipoteka-855681199.html

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минфин рф, семейная ипотека, жилищное строительство