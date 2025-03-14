Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Семейная ипотека расширяется на вторичный рынок - 14.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250314/ipoteka-855802282.html
Семейная ипотека расширяется на вторичный рынок
Семейная ипотека расширяется на вторичный рынок - 14.03.2025, ПРАЙМ
Семейная ипотека расширяется на вторичный рынок
"Семейная ипотека" с 1 апреля 2025 года распространится на вторичный рынок в регионах с низким уровнем жилищного строительства: купить квартиру по ставке до 6%... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T18:25+0300
2025-03-14T18:26+0300
экономика
минфин рф
семейная ипотека
жилищное строительство
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. "Семейная ипотека" с 1 апреля 2025 года распространится на вторичный рынок в регионах с низким уровнем жилищного строительства: купить квартиру по ставке до 6% годовых смогут семьи с ребенком в возрасте до 6 лет включительно, единожды; при этом жилье можно приобрести в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не должен быть признан аварийным, сообщает Минфин РФ. "По поручению президента РФ Владимира Путина расширено действие программы семейной ипотеки. Новые условия начнут действовать с 1 апреля 2025 года и будут распространяться на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов", - говорится в материалах на сайте. "Купить квартиру на вторичном рынке на льготных условиях по ставке до 6% годовых смогут семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, и только один раз. Приобрести жилье на вторичном рынке можно в многоквартирном доме не старше 20 лет. Важно, чтобы он не был признан аварийным. Кроме того, запрещается приобретать квартиру у взаимозависимых лиц", - отмечается там. "Это важное решение, которое направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населенных пунктах, где практически не строится новое жилье. Таким образом мы продолжаем совершенствовать "Семейную ипотеку", делая эту меру поддержки адресной", – приводится в сообщении комментарий замминистра финансов РФ Ивана Чебескова. Решение о распространении "Семейной ипотеки" на вторичное жилье в регионах с низким объемом строительства согласовано правительством РФ в ГИИС "Электронный бюджет", добавили в Минфине. Президент России Владимир Путин поручил распространить семейную ипотеку на вторичный рынок в населенных пунктах, где строительство жилья осуществляется в недостаточном объеме. Глава государства дал поручения по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года.
https://1prime.ru/20250311/ipoteka-855681199.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_55b371836349eabbf38b0f00156b8ac6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минфин рф, семейная ипотека, жилищное строительство
Экономика, Минфин РФ, семейная ипотека, жилищное строительство
18:25 14.03.2025 (обновлено: 18:26 14.03.2025)
 
Семейная ипотека расширяется на вторичный рынок

Минфин: семейная ипотека на вторичку введет в регионах, где строится мало жилья

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. "Семейная ипотека" с 1 апреля 2025 года распространится на вторичный рынок в регионах с низким уровнем жилищного строительства: купить квартиру по ставке до 6% годовых смогут семьи с ребенком в возрасте до 6 лет включительно, единожды; при этом жилье можно приобрести в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не должен быть признан аварийным, сообщает Минфин РФ.
"По поручению президента РФ Владимира Путина расширено действие программы семейной ипотеки. Новые условия начнут действовать с 1 апреля 2025 года и будут распространяться на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов", - говорится в материалах на сайте.
"Купить квартиру на вторичном рынке на льготных условиях по ставке до 6% годовых смогут семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, и только один раз. Приобрести жилье на вторичном рынке можно в многоквартирном доме не старше 20 лет. Важно, чтобы он не был признан аварийным. Кроме того, запрещается приобретать квартиру у взаимозависимых лиц", - отмечается там.
"Это важное решение, которое направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населенных пунктах, где практически не строится новое жилье. Таким образом мы продолжаем совершенствовать "Семейную ипотеку", делая эту меру поддержки адресной", – приводится в сообщении комментарий замминистра финансов РФ Ивана Чебескова.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Рост выдачи ипотеки в России в феврале возобновился
11 марта, 18:45
Решение о распространении "Семейной ипотеки" на вторичное жилье в регионах с низким объемом строительства согласовано правительством РФ в ГИИС "Электронный бюджет", добавили в Минфине.
Президент России Владимир Путин поручил распространить семейную ипотеку на вторичный рынок в населенных пунктах, где строительство жилья осуществляется в недостаточном объеме. Глава государства дал поручения по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года.
 
ЭкономикаМинфин РФсемейная ипотекажилищное строительство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала