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Раскрыто, у кого могут списать часть пенсии с банковской карты - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Раскрыто, у кого могут списать часть пенсии с банковской карты
Раскрыто, у кого могут списать часть пенсии с банковской карты - 14.03.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, у кого могут списать часть пенсии с банковской карты
Законное списание пенсионных средств с банковской карты возможно, если речь идет о долгах, а также в рамках договоренности с банком, рассказал агентству “Прайм” | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T03:03+0300
2025-03-14T03:03+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Законное списание пенсионных средств с банковской карты возможно, если речь идет о долгах, а также в рамках договоренности с банком, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.“Сама задолженность может иметь совершенно различную природу. Это могут быть долги по коммунальным платежам, по кредитному договору, по налогам, взыскание ущерба от затопления квартиры или дорожно-транспортного происшествия, и т.д. Взыскание производится на основании исполнительного документа, который может быть направлен взыскателем либо приставу или напрямую в банк, где у должника открыт счет”, - рассказал он.В первом случае судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство и со своей стороны направляет в кредитную организацию постановление об обращении взыскания на денежные средства. В соответствии с законом "Об исполнительном производстве" максимальный размер удержания не может превышать 50% от поступающей на счет денежной суммы.При этом если речь идет о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением, то максимальный размер удержания может достигать 70%. “Указанные ограничения применимы именно к доходам должника, например заработной плате, пенсии. Если на пенсионную карту третье лицо перечислит денежные средства в целях, к примеру, возврата по договору займа, то удержать могут всю сумму”, - добавил юрист.В то же время, с февраля 2022 года у должников появилось право сохранять за собой доходы в размере не менее величины прожиточного минимума. Этот механизм предполагает заявительный характер. То есть, по умолчанию при удержании денежных средств по исполнительным документам применяются лимиты в 50 или 70 процентов от дохода должника.Если должник хочет, чтобы при удержании денежных средств у него оставалась сумма в размере прожиточного минимума, ему необходимо подать заявление. За основу может быть взят либо размер прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по РФ, либо размер прожиточного минимума для определенной социально-демографической группы в регионе, где проживает должник. Выбрать категорию вправе он сам.Если удержание производится в рамках исполнительного производства, то есть, на основании постановления судебного пристава-исполнителя, то заявление о сохранении прожиточного минимума нужно подавать в его адрес. Если исполнительный документ направлен взыскателем, минуя приставов напрямую в банк, то соответствующее заявление должником подается в тот же банк. Право на сохранение прожиточного минимума не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением, добавил Черкасов.В иных случаях действует так называемый механизм безакцептного списания на основании договора. Простыми словами, клиент банка на основании заключаемых с кредитной организацией соглашений предоставляет право на списание денежных средств. Например, по договору о кредите банк имеет право списать с пенсионный карты средства в счет ежемесячного платежа. Схожим образом работает удержание комиссии за обслуживание. Если не ограничиваться банковскими продуктами, то безакцептное списание реализуется при подключении автоплатежей за услуги. Важно отметить, что тут работает принцип свободы, то есть списание производятся в порядке и на условиях установленных соглашением сторон, заключил юрист.
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4.7
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индексация пенсий, пенсии, пенсионеры, выход на пенсию, финансы, банки
индексация пенсий, Пенсии, пенсионеры, выход на пенсию, Финансы, Банки
03:03 14.03.2025
 
Раскрыто, у кого могут списать часть пенсии с банковской карты

Юрист Черкасов: списать у пенсионера деньги с банковской карты могут за долги

© fotolia.com / rangizzzКопилка
Копилка - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© fotolia.com / rangizzz
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Законное списание пенсионных средств с банковской карты возможно, если речь идет о долгах, а также в рамках договоренности с банком, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.
“Сама задолженность может иметь совершенно различную природу. Это могут быть долги по коммунальным платежам, по кредитному договору, по налогам, взыскание ущерба от затопления квартиры или дорожно-транспортного происшествия, и т.д. Взыскание производится на основании исполнительного документа, который может быть направлен взыскателем либо приставу или напрямую в банк, где у должника открыт счет”, - рассказал он.
В первом случае судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство и со своей стороны направляет в кредитную организацию постановление об обращении взыскания на денежные средства. В соответствии с законом "Об исполнительном производстве" максимальный размер удержания не может превышать 50% от поступающей на счет денежной суммы.
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При этом если речь идет о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением, то максимальный размер удержания может достигать 70%. “Указанные ограничения применимы именно к доходам должника, например заработной плате, пенсии. Если на пенсионную карту третье лицо перечислит денежные средства в целях, к примеру, возврата по договору займа, то удержать могут всю сумму”, - добавил юрист.
В то же время, с февраля 2022 года у должников появилось право сохранять за собой доходы в размере не менее величины прожиточного минимума. Этот механизм предполагает заявительный характер. То есть, по умолчанию при удержании денежных средств по исполнительным документам применяются лимиты в 50 или 70 процентов от дохода должника.
Если должник хочет, чтобы при удержании денежных средств у него оставалась сумма в размере прожиточного минимума, ему необходимо подать заявление. За основу может быть взят либо размер прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по РФ, либо размер прожиточного минимума для определенной социально-демографической группы в регионе, где проживает должник. Выбрать категорию вправе он сам.
Если удержание производится в рамках исполнительного производства, то есть, на основании постановления судебного пристава-исполнителя, то заявление о сохранении прожиточного минимума нужно подавать в его адрес. Если исполнительный документ направлен взыскателем, минуя приставов напрямую в банк, то соответствующее заявление должником подается в тот же банк. Право на сохранение прожиточного минимума не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением, добавил Черкасов.
В иных случаях действует так называемый механизм безакцептного списания на основании договора. Простыми словами, клиент банка на основании заключаемых с кредитной организацией соглашений предоставляет право на списание денежных средств. Например, по договору о кредите банк имеет право списать с пенсионный карты средства в счет ежемесячного платежа. Схожим образом работает удержание комиссии за обслуживание. Если не ограничиваться банковскими продуктами, то безакцептное списание реализуется при подключении автоплатежей за услуги. Важно отметить, что тут работает принцип свободы, то есть списание производятся в порядке и на условиях установленных соглашением сторон, заключил юрист.
 
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