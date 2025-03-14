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Цены на нефть растут на фоне геополитических факторов
Цены на нефть растут на фоне геополитических факторов - 14.03.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть растут на фоне геополитических факторов
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на совокупности поддерживающих геополитических факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T09:05+0300
2025-03-14T09:05+0300
2025-03-14T09:05+0300
энергетика
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на совокупности поддерживающих геополитических факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. По состоянию на 8.56 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,69% - до 70,35 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 0,77%, до 67,04 доллара. На нефтяном рынке присутствует "бычий" настрой в краткосрочной перспективе, так как пошлины в отношении канадской нефти со стороны США и перебои в поставках нефти из Ирана и Венесуэлы держат рынок в напряжении, считают аналитики ANZ Research Дэниел Хайнз (Daniel Hynes) и Сони Кумари (Soni Kumari), мнение которых передает агентство Блумберг. Кроме того, в своем докладе в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мировой добычи нефти в 2025 году на 60 тысяч баррелей в сутки - до 1,5 миллиона баррелей в сутки, ожидает, что добыча в текущем году составит в среднем 104,51 миллиона баррелей в сутки. Вечером в пятницу инвесторы ожидают данные от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company, которая опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 7 марта показатель остался на уровне предыдущей недели в 486 агрегатов.
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нефть, рынки
Цены на нефть растут на фоне геополитических факторов
Цены на нефть растут на фоне геополитических факторов в пятницу утром
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на совокупности поддерживающих геополитических факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков.
По состоянию на 8.56 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,69% - до 70,35 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 0,77%, до 67,04 доллара.
На нефтяном рынке присутствует "бычий" настрой в краткосрочной перспективе, так как пошлины в отношении канадской нефти со стороны США и перебои в поставках нефти из Ирана и Венесуэлы держат рынок в напряжении, считают аналитики ANZ Research Дэниел Хайнз (Daniel Hynes) и Сони Кумари (Soni Kumari), мнение которых передает агентство Блумберг.
Кроме того, в своем докладе в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мировой добычи нефти в 2025 году на 60 тысяч баррелей в сутки - до 1,5 миллиона баррелей в сутки, ожидает, что добыча в текущем году составит в среднем 104,51 миллиона баррелей в сутки.
Вечером в пятницу инвесторы ожидают данные от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company, которая опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 7 марта показатель остался на уровне предыдущей недели в 486 агрегатов.
Цены на нефть ускорили снижение