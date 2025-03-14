https://1prime.ru/20250314/neft-855792299.html

Мировые цены на нефть растут на 1%

Мировые цены на нефть растут на 1% - 14.03.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть растут на 1%

Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются в среднем примерно на 1%, готовясь показать первый недельный рост после нескольких недель снижения,... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T14:22+0300

2025-03-14T14:22+0300

2025-03-14T14:22+0300

энергетика

нефть

рынки

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются в среднем примерно на 1%, готовясь показать первый недельный рост после нескольких недель снижения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.12 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,93% - до 70,53 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 1,04%, до 67,24 доллара. С начала недели котировки готовятся показать рост в пределах 0,3%, при этом до этого нефть Brent дешевела три недели подряд, WTI – семь недель подряд. Трейдеры ожидают позднее в пятницу публикации данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company, которая опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 7 марта показатель остался на уровне предыдущей недели в 486 агрегатов.

https://1prime.ru/20250314/neft-855777349.html

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нефть, рынки