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Цены на нефть завершают неделю ростом - 14.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250314/neft-855805629.html
Цены на нефть завершают неделю ростом
Цены на нефть завершают неделю ростом - 14.03.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть завершают неделю ростом
Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером, по итогам недели могут оказаться в небольшом плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T20:19+0300
2025-03-14T20:19+0300
экономика
нефть
цены
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером, по итогам недели могут оказаться в небольшом плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.10 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,1% - до 70,65 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 1,14%, до 67,31 доллара. С понедельника нефть обеих марок подорожала примерно на 0,4%. Ранее стоимость Brent снижалась три предыдущие недели, WTI - семь недель. Инвесторов беспокоит баланс предложения и спроса на рынке, аналитики на фоне этих опасений в ближайшее время не ждут рост цен на сырье. "В целом нефтяные котировки вряд ли смогут продемонстрировать значительный рост в ближайшей перспективе, пока сохраняется риск избыточного предложения", - сказал порталу Marketwatch главный аналитик рынка Exinity Хань Тань (Han Tan). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 14 марта их число выросло на одну - до 487 агрегатов.
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нефть, цены
Экономика, Нефть, цены
20:19 14.03.2025
 
Цены на нефть завершают неделю ростом

Цены на нефть готовятся завершить неделю ростом

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером, по итогам недели могут оказаться в небольшом плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.10 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,1% - до 70,65 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 1,14%, до 67,31 доллара.
С понедельника нефть обеих марок подорожала примерно на 0,4%. Ранее стоимость Brent снижалась три предыдущие недели, WTI - семь недель. Инвесторов беспокоит баланс предложения и спроса на рынке, аналитики на фоне этих опасений в ближайшее время не ждут рост цен на сырье.
"В целом нефтяные котировки вряд ли смогут продемонстрировать значительный рост в ближайшей перспективе, пока сохраняется риск избыточного предложения", - сказал порталу Marketwatch главный аналитик рынка Exinity Хань Тань (Han Tan).
Нефтепереработка
Цены на нефть ускорили снижение
Вчера, 19:22
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 14 марта их число выросло на одну - до 487 агрегатов.
 
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