https://1prime.ru/20250314/neft-855805629.html

Цены на нефть завершают неделю ростом

Цены на нефть завершают неделю ростом - 14.03.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть завершают неделю ростом

Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером, по итогам недели могут оказаться в небольшом плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T20:19+0300

2025-03-14T20:19+0300

2025-03-14T20:19+0300

экономика

нефть

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/02/835720238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_acf26a0319ec5e7d398c93b5ad421e30.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером, по итогам недели могут оказаться в небольшом плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.10 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,1% - до 70,65 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 1,14%, до 67,31 доллара. С понедельника нефть обеих марок подорожала примерно на 0,4%. Ранее стоимость Brent снижалась три предыдущие недели, WTI - семь недель. Инвесторов беспокоит баланс предложения и спроса на рынке, аналитики на фоне этих опасений в ближайшее время не ждут рост цен на сырье. "В целом нефтяные котировки вряд ли смогут продемонстрировать значительный рост в ближайшей перспективе, пока сохраняется риск избыточного предложения", - сказал порталу Marketwatch главный аналитик рынка Exinity Хань Тань (Han Tan). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 14 марта их число выросло на одну - до 487 агрегатов.

https://1prime.ru/20250313/neft-855764189.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, цены