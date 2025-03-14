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Счетная палата отметила снижение дефицита региональных бюджетов

Счетная палата отметила снижение дефицита региональных бюджетов - 14.03.2025, ПРАЙМ

Счетная палата отметила снижение дефицита региональных бюджетов

Счетная палата РФ анализирует итоги исполнения федерального бюджета и консолидированных бюджетов российских регионов и отмечает положительную динамику: в начале | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T11:46+0300

2025-03-14T11:46+0300

2025-03-14T11:46+0300

экономика

финансы

борис ковальчук

счетная палата

совет федерации

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Счетная палата РФ анализирует итоги исполнения федерального бюджета и консолидированных бюджетов российских регионов и отмечает положительную динамику: в начале 2025 года дефицит региональных бюджетов по сравнению с предыдущим годом снизился в 6 раз, составив около 50 миллиардов рублей, а доходы выросли почти на 1 триллион рублей, до 25,35 триллиона рублей, сообщил глава ведомства Борис Ковальчук. "Мы сейчас занимаемся подведением итогов года, в том числе и в рамках федерального бюджета, ведем проверки, связанные с исполнением ФБ-24 (федеральный бюджет 2024 года - ред.) и также анализируем итог исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. Мы отмечаем, что по отношению к 2023 году рост доходов составил более 10%, рост расходов составил порядка 10,3%, поэтому динамика положительная. 24,5 триллиона (рублей – ред.) составили доходы консолидированных бюджетов по итогам 2024 года. Общий дефицит составил чуть менее 300 миллиардов рублей. Поэтому в целом ситуация абсолютно сбалансированная", - сообщил Ковальчук на пленарном заседании Совета Федерации, где рассматривался отчет Счетпалаты о работе за прошлый год. "Если мы посмотрим на 2025 год, и мы это обсуждали в том числе в рамках парламентских слушаний, которые были осенью прошлого года, то доходы выросли до 25 триллионов 350 миллиардов - почти на триллион. При этом дефицит консолидированных бюджетов 2025 года составляет на сегодняшний момент порядка 50 миллиардов, поэтому шестикратное снижение дефицита по сравнению с фактом предыдущего года", - ответил Ковальчук на вопрос сенаторов, как Счетная палата оценивает ситуацию с исполнением бюджетов регионов в текущем году. Как подчеркнул глава Счетной палаты, ведомство считает, что "консолидированные бюджеты регионов находятся в стабильном состоянии". "Да, мы фиксировали в прошлом году определенные снижения поступлений по налогу на прибыль, но при этом все равно все показатели были выполнены", - сказал Ковальчук. По его словам, важным показателем стабильности является то, что в настоящее время порядка 90% всех заемных средств приходится либо на бюджетные кредиты, либо на государственные ценные бумаги. "То есть вопрос займов коммерческих банков составляет чуть менее 10%. И общий государственный долг регионов, также мы фиксировали и докладывали, снизился на 2,5%, что мы считаем положительным сигналом", - добавил Ковальчук.

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финансы, борис ковальчук, счетная палата, совет федерации