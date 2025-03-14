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Патрушев расскажет сенаторам о цифровой трансформации АПК - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Патрушев расскажет сенаторам о цифровой трансформации АПК
Патрушев расскажет сенаторам о цифровой трансформации АПК - 14.03.2025, ПРАЙМ
Патрушев расскажет сенаторам о цифровой трансформации АПК
Вице-премьер России Дмитрий Патрушев выступит в Совфеде в рамках "правительственного часа", он расскажет сенаторам о цифровой трансформации сферы... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T00:19+0300
2025-03-14T00:19+0300
технологии
экономика
россия
рф
москва
минск
владимир колычев
дмитрий патрушев
борис ковальчук
счетная палата
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер России Дмитрий Патрушев выступит в Совфеде в рамках "правительственного часа", он расскажет сенаторам о цифровой трансформации сферы природопользования и агропромышленного комплекса. Отчет о работе Счетной палаты РФ в 2024 году представит глава ведомства Борис Ковальчук. В повестке заседания вопрос о назначении Андрея Крусткална на должность аудитора Счетной палаты. Рассмотрят сенаторы закон об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти. Местное самоуправление определяется как признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ форма самоорганизации граждан в целях осуществления своей власти для самостоятельного решения вопросов местного значения в пределах полномочий, предусмотренных законами. Документом предлагаются следующие виды муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения). Закон также предполагает право регионов самостоятельно определять модель местного самоуправления. В соответствии с документом, субъекты РФ смогут самостоятельно решить, переходить ли им на одноуровневую систему либо сохранить двухуровневую. Обсудят парламентарии закон о ратификации соглашения об изменении условий отдельных российско-белорусских межправсоглашений и протокола к нему, которые предусматривают перенос платежей по кредитным обязательствам Минска. Соглашение было подписано в Москве 25 апреля, а протокол - 11 июля прошлого года. Как отмечал ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев, в целях снижения платежной нагрузки на бюджет Белоруссии в части погашения и обслуживания долговых обязательств перед Российской Федерацией с партнерами в 2024 году были подписаны соглашение и протокол. По его словам, документы предусматривают перенос платежей в погашение основного долга с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2024 года и процентных платежей с 1 июля по 31 декабря 2024 года на период 2031-2036 годов. Общая сумма платежей, подлежащая отсрочке, составляет порядка 800 миллионов в долларовом эквиваленте, сказал Колычев.
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технологии, россия, рф, москва, минск, владимир колычев, дмитрий патрушев, борис ковальчук, счетная палата
Технологии, Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, МИНСК, Владимир Колычев, Дмитрий Патрушев, Борис Ковальчук, Счетная палата
00:19 14.03.2025
 
Патрушев расскажет сенаторам о цифровой трансформации АПК

Патрушев расскажет сенаторам о цифровой трансформации сферы природопользования

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер России Дмитрий Патрушев выступит в Совфеде в рамках "правительственного часа", он расскажет сенаторам о цифровой трансформации сферы природопользования и агропромышленного комплекса.
Отчет о работе Счетной палаты РФ в 2024 году представит глава ведомства Борис Ковальчук.
В повестке заседания вопрос о назначении Андрея Крусткална на должность аудитора Счетной палаты.
Рассмотрят сенаторы закон об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти. Местное самоуправление определяется как признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ форма самоорганизации граждан в целях осуществления своей власти для самостоятельного решения вопросов местного значения в пределах полномочий, предусмотренных законами.
Документом предлагаются следующие виды муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения). Закон также предполагает право регионов самостоятельно определять модель местного самоуправления. В соответствии с документом, субъекты РФ смогут самостоятельно решить, переходить ли им на одноуровневую систему либо сохранить двухуровневую.
Обсудят парламентарии закон о ратификации соглашения об изменении условий отдельных российско-белорусских межправсоглашений и протокола к нему, которые предусматривают перенос платежей по кредитным обязательствам Минска.
Соглашение было подписано в Москве 25 апреля, а протокол - 11 июля прошлого года.
Как отмечал ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев, в целях снижения платежной нагрузки на бюджет Белоруссии в части погашения и обслуживания долговых обязательств перед Российской Федерацией с партнерами в 2024 году были подписаны соглашение и протокол.
По его словам, документы предусматривают перенос платежей в погашение основного долга с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2024 года и процентных платежей с 1 июля по 31 декабря 2024 года на период 2031-2036 годов. Общая сумма платежей, подлежащая отсрочке, составляет порядка 800 миллионов в долларовом эквиваленте, сказал Колычев.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯРФМОСКВАМИНСКВладимир КолычевДмитрий ПатрушевБорис КовальчукСчетная палата
 
 
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