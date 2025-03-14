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Новый премьер Канады приступит к присяге

Новый премьер Канады приступит к присяге - 14.03.2025, ПРАЙМ

Новый премьер Канады приступит к присяге

Марк Карни, ранее избранный новым лидером правящей в Канаде партии либералов, в пятницу принесет присягу в качестве премьер-министра страны на фоне торговой... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T05:15+0300

2025-03-14T05:15+0300

2025-03-14T05:15+0300

экономика

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дональд трамп

центральные банки

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ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Марк Карни, ранее избранный новым лидером правящей в Канаде партии либералов, в пятницу принесет присягу в качестве премьер-министра страны на фоне торговой войны с США и высокой инфляции, недовольство населения которой вынудило его предшественника Джастина Трюдо подать в отставку. Карни был избран на пост лидера партии ранее на этой неделе по итогам закрытого голосования ее членов. Церемония принесения присяги пройдет в 11.00 по времени Оттавы (18.00 мск), председательствовать над ней будет генерал-губернатор Канады Мэри Саймон, представляющая короля Великобритании Карла III. Ожидается, что новый кабинет министров будет примерно вдвое меньше, чем он был у Трюдо, сообщало ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники. По их данным, в состав правительства войдут от 15 до 20 министров. Карни ранее занимал пост главы Центрального банка Канады, затем его пригласили возглавить Центральный банк Англии. Таким образом, он стал первым руководителем ЦБ Англии, рожденным за пределами Соединенного Королевства. В 2020 он покинул должность и был назначен спецпосланником ООН по вопросам, связанным с изменением климата и финансами. Новый премьер вступает в должность на фоне нарастающего напряжения в отношениях с соседними США, вызванного не только торговой политикой американского президента Дональда Трампа, но и его угрозами сделать Канаду 51-м штатом США. Карни уже заявил, что его страна никогда не станет частью Соединенных Штатов, и изъявил готовность к встрече с Трампом в случае, если тот продемонстрирует уважение к суверенитету Канады и будет готов обсуждать совместные подходы в сфере торговли.

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