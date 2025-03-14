https://1prime.ru/20250314/putin-855804980.html
Путин откликнулся на призыв Трампа пощадить военных ВСУ на Курщине
Путин откликнулся на призыв Трампа пощадить военных ВСУ на Курщине - 14.03.2025, ПРАЙМ
Путин откликнулся на призыв Трампа пощадить военных ВСУ на Курщине
Президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной реализации призыва президента США Дональда Трампа "пощадить" группировку ВСУ в Курской области... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T20:09+0300
2025-03-14T20:09+0300
2025-03-14T20:12+0300
спецоперация на украине
владимир путин
дональд трамп
всу
курская область
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной реализации призыва президента США Дональда Трампа "пощадить" группировку ВСУ в Курской области руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен."Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям - сложить оружие и сдаться в плен", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме ВКС.
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владимир путин, дональд трамп, всу, курская область
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Дональд Трамп, ВСУ, Курская область
Путин откликнулся на призыв Трампа пощадить военных ВСУ на Курщине
Путин объяснил, что нужно для реализации призыва Трампа о пощаде ВСУ на Курщине