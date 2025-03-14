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Путин откликнулся на призыв Трампа пощадить военных ВСУ на Курщине - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Путин откликнулся на призыв Трампа пощадить военных ВСУ на Курщине
Путин откликнулся на призыв Трампа пощадить военных ВСУ на Курщине - 14.03.2025, ПРАЙМ
Путин откликнулся на призыв Трампа пощадить военных ВСУ на Курщине
Президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной реализации призыва президента США Дональда Трампа "пощадить" группировку ВСУ в Курской области... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T20:09+0300
2025-03-14T20:12+0300
спецоперация на украине
владимир путин
дональд трамп
всу
курская область
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной реализации призыва президента США Дональда Трампа "пощадить" группировку ВСУ в Курской области руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен."Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям - сложить оружие и сдаться в плен", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме ВКС.
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владимир путин, дональд трамп, всу, курская область
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Дональд Трамп, ВСУ, Курская область
20:09 14.03.2025 (обновлено: 20:12 14.03.2025)
 
Путин откликнулся на призыв Трампа пощадить военных ВСУ на Курщине

Путин объяснил, что нужно для реализации призыва Трампа о пощаде ВСУ на Курщине

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
© POOL
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной реализации призыва президента США Дональда Трампа "пощадить" группировку ВСУ в Курской области руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
"Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям - сложить оружие и сдаться в плен", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме ВКС.
Белый дом США, украшенный к Хэллоуину - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
Белый дом уточнил, что с Путиным разговаривал не Трамп
18:13
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинДональд ТрампВСУКурская область
 
 
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