https://1prime.ru/20250314/putin-855804980.html

Путин откликнулся на призыв Трампа пощадить военных ВСУ на Курщине

Путин откликнулся на призыв Трампа пощадить военных ВСУ на Курщине - 14.03.2025, ПРАЙМ

Путин откликнулся на призыв Трампа пощадить военных ВСУ на Курщине

Президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной реализации призыва президента США Дональда Трампа "пощадить" группировку ВСУ в Курской области... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T20:09+0300

2025-03-14T20:09+0300

2025-03-14T20:12+0300

спецоперация на украине

владимир путин

дональд трамп

всу

курская область

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной реализации призыва президента США Дональда Трампа "пощадить" группировку ВСУ в Курской области руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен."Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям - сложить оружие и сдаться в плен", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме ВКС.

https://1prime.ru/20250314/uitkoff-855801676.html

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владимир путин, дональд трамп, всу, курская область