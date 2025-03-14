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Верховный суд одобрил взыскание с PetroVietnam долга в пользу "Силмаша"

Верховный суд одобрил взыскание с PetroVietnam долга в пользу "Силмаша" - 14.03.2025, ПРАЙМ

Верховный суд одобрил взыскание с PetroVietnam долга в пользу "Силмаша"

Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по заявлению энергомашиностроительной компании "Силовые машины"... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T13:26+0300

2025-03-14T13:26+0300

2025-03-14T13:26+0300

россия

силовые машины

вьетнам

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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по заявлению энергомашиностроительной компании "Силовые машины" признали и обязали привести в исполнение в России постановление Сингапурского международного арбитражного центра о взыскании с вьетнамской Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в пользу "Силмаша" долга по контракту на строительство ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме. Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Татьяна Завьялова отказалась передавать кассационную жалобу PetroVietnam в Судебную коллегию по экономическим спорам для пересмотра дела. Сингапурский арбитраж в ноябре 2023 года взыскал с PetroVietnam около 422,6 миллиона долларов, около 8,4 миллиарда рублей, более 507 тысяч евро и более 14,5 миллиарда донгов (в сумме по текущему курсу – около 45,1 миллиарда рублей). Кроме того, с вьетнамской компании в пользу российской были взысканы расходы на арбитраж в различных валютах – порядка 300 миллионов рублей. "Силовые машины" по контракту, заключенному в 2013 году, строили ТЭС "Лонг-Фу-1" (два энергоблока по 600 МВт) по EPC-контракту стоимостью 930,6 миллиона долларов, в рамках которого отвечали за проектирование и поставку основного оборудования и организацию финансирования. Вьетнамская PTSC занималась общестроительными работами стоимостью 204 миллиона долларов, а заказчиком проекта была государственная PetroVietnam. После применения к "Силовым машинам" в 2018 году американских санкций проект строительства ТЭС был приостановлен. В 2019 году "Силмаш" начал арбитражное разбирательство в Сингапуре с целью компенсации потраченных на совместный проект средств. "Силовые машины" - энергомашиностроительная компания, входит в состав ООО "Севергрупп". Перечень основной продукции компании включает в себя продукцию и технологи для тепловой, атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта.

https://1prime.ru/20250314/sud-855781568.html

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россия, силовые машины, вьетнам