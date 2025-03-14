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Зеленский намекнул на отступление ВСУ, пишут украинские СМИ
Зеленский намекнул на отступление ВСУ, пишут украинские СМИ - 14.03.2025, ПРАЙМ
Зеленский намекнул на отступление ВСУ, пишут украинские СМИ
Операция Вооруженных сил Украины в Курской области выполнила свою задачу, заявил Владимир Зеленский. Украинское издание "Страна.ua" расценило эти слова главы... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T21:40+0300
2025-03-14T21:40+0300
2025-03-14T22:08+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
всу
курская область
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Операция Вооруженных сил Украины в Курской области выполнила свою задачу, заявил Владимир Зеленский. Украинское издание "Страна.ua" расценило эти слова главы киевского режима как намек на сворачивание вторжения на территорию Российской Федерации."Ситуация сейчас очень сложная", — заявил глава киевского режима, после чего отметил, что вторжение в Курскую область РФ "выполнило свою задачу".Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом пощадить блокированные в курском приграничье формирования ВСУ. Российский лидер заявил в ответ, что для эффективной реализации призыва Трампа украинские власти должны отдать приказ окруженным частям ВСУ сложить оружие и сдаться в плен.
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владимир зеленский, всу, курская область
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, Курская область
Зеленский намекнул на отступление ВСУ, пишут украинские СМИ
"Страна.ua": Зеленский намекнул на сворачивание вторжения ВСУ в Курскую область
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Операция Вооруженных сил Украины в Курской области выполнила свою задачу, заявил Владимир Зеленский. Украинское издание "Страна.ua" расценило эти слова главы киевского режима как намек на сворачивание вторжения на территорию Российской Федерации.
"Ситуация сейчас очень сложная", — заявил глава киевского режима, после чего отметил, что вторжение в Курскую область РФ "выполнило свою задачу".
"Верить нельзя". Стало известно, на какую хитрость пошел Зеленский
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом пощадить блокированные в курском приграничье формирования ВСУ. Российский лидер заявил в ответ, что для эффективной реализации призыва Трампа украинские власти должны отдать приказ окруженным частям ВСУ сложить оружие и сдаться в плен.