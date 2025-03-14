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Трамп пообещал вытащить США из "заварухи" с Россией
Трамп пообещал вытащить США из "заварухи" с Россией - 14.03.2025, ПРАЙМ
Трамп пообещал вытащить США из "заварухи" с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден втянул Штаты в "заваруху" с Россией, и обещал вытащить страну из нее. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T15:25+0300
2025-03-14T15:25+0300
2025-03-14T15:25+0300
политика
сша
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден втянул Штаты в "заваруху" с Россией, и обещал вытащить страну из нее. "Мошенник Джо Байден втянул нас в настоящую "заваруху" с Россией... но я собираюсь вытащить нас", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он также снова заявил, что конфликта на Украине не было бы, если бы он был президентом вместо Байдена.
https://1prime.ru/20250314/sanktsii-855782922.html
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сша, джо байден, дональд трамп
Политика, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп пообещал вытащить США из "заварухи" с Россией
Трамп заявил, что Байден втянул США в "заваруху" с Россией
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден втянул Штаты в "заваруху" с Россией, и обещал вытащить страну из нее.
"Мошенник Джо Байден втянул нас в настоящую "заваруху" с Россией... но я собираюсь вытащить нас", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он также снова заявил, что конфликта на Украине не было бы, если бы он был президентом вместо Байдена.
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