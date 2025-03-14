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В Туапсе загорелся резервуар с бензином
В Туапсе загорелся резервуар с бензином - 14.03.2025, ПРАЙМ
В Туапсе загорелся резервуар с бензином
Добавлен бэкграунд (5 абзац). | 14.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином на площади более одной тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Сегодня ночью киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара - больше одной тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы", - написал он в Telegram-канале.
Кондратьев уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
"В тушении огня задействованы 121 человек и 39 единиц техники. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко находится на месте ЧП, докладывает об обстановке", - добавил он.
Ранее Бойко сообщил, что в 03.07 мск резервуар загорелся на территории нефтебазы в Туапсинском районе Кубани. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет, ситуация под контролем.
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Нефть, Энергетика, Экономика, Краснодарский край, КУБАНЬ, ВСУ
В Туапсе загорелся резервуар с бензином
Кондратьев: ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, горит резервуар с бензином
Добавлен бэкграунд (5 абзац).
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином на площади более одной тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Сегодня ночью киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара - больше одной тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы", - написал он в Telegram-канале.
Кондратьев уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
"В тушении огня задействованы 121 человек и 39 единиц техники. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко находится на месте ЧП, докладывает об обстановке", - добавил он.
Ранее Бойко сообщил, что в 03.07 мск резервуар загорелся на территории нефтебазы в Туапсинском районе Кубани. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет, ситуация под контролем.