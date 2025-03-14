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В Туапсе загорелся резервуар с бензином

В Туапсе загорелся резервуар с бензином - 14.03.2025, ПРАЙМ

В Туапсе загорелся резервуар с бензином

Добавлен бэкграунд (5 абзац). | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T05:42+0300

2025-03-14T05:42+0300

2025-03-14T05:42+0300

нефть

энергетика

экономика

краснодарский край

кубань

всу

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Добавлен бэкграунд (5 абзац). МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином на площади более одной тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Сегодня ночью киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара - больше одной тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы", - написал он в Telegram-канале. Кондратьев уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. "В тушении огня задействованы 121 человек и 39 единиц техники. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко находится на месте ЧП, докладывает об обстановке", - добавил он. Ранее Бойко сообщил, что в 03.07 мск резервуар загорелся на территории нефтебазы в Туапсинском районе Кубани. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет, ситуация под контролем.

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нефть, краснодарский край, кубань, всу