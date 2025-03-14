Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Туапсе загорелся резервуар с бензином - 14.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250314/tuapse-855774305.html
В Туапсе загорелся резервуар с бензином
В Туапсе загорелся резервуар с бензином - 14.03.2025, ПРАЙМ
В Туапсе загорелся резервуар с бензином
Добавлен бэкграунд (5 абзац). | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T05:42+0300
2025-03-14T05:42+0300
нефть
энергетика
экономика
краснодарский край
кубань
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855774305.jpg?1741920172
Добавлен бэкграунд (5 абзац). МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином на площади более одной тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Сегодня ночью киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара - больше одной тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы", - написал он в Telegram-канале. Кондратьев уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. "В тушении огня задействованы 121 человек и 39 единиц техники. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко находится на месте ЧП, докладывает об обстановке", - добавил он. Ранее Бойко сообщил, что в 03.07 мск резервуар загорелся на территории нефтебазы в Туапсинском районе Кубани. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет, ситуация под контролем.
краснодарский край
кубань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, краснодарский край, кубань, всу
Нефть, Энергетика, Экономика, Краснодарский край, КУБАНЬ, ВСУ
05:42 14.03.2025
 
В Туапсе загорелся резервуар с бензином

Кондратьев: ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, горит резервуар с бензином

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Добавлен бэкграунд (5 абзац).
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином на площади более одной тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Сегодня ночью киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара - больше одной тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы", - написал он в Telegram-канале.
Кондратьев уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
"В тушении огня задействованы 121 человек и 39 единиц техники. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко находится на месте ЧП, докладывает об обстановке", - добавил он.
Ранее Бойко сообщил, что в 03.07 мск резервуар загорелся на территории нефтебазы в Туапсинском районе Кубани. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет, ситуация под контролем.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьКраснодарский крайКУБАНЬВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала