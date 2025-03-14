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Россиянам сообщили сроки возобновления продажи туров в Абхазию - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Россиянам сообщили сроки возобновления продажи туров в Абхазию
Россиянам сообщили сроки возобновления продажи туров в Абхазию - 14.03.2025, ПРАЙМ
Россиянам сообщили сроки возобновления продажи туров в Абхазию
Российские туроператоры намерены за 2-3 недели восстановить продажи туров в Абхазию после отмены рекомендаций по их ограничению, заявил РИА Новости... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T15:08+0300
2025-03-14T15:08+0300
туризм
бизнес
абхазия
атор
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российские туроператоры намерены за 2-3 недели восстановить продажи туров в Абхазию после отмены рекомендаций по их ограничению, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Ранее в пятницу МИД России отменил рекомендации российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, в том числе от туристических, с учетом стабилизации ситуации в стране. Министерство экономического развития после этого отменило рекомендации для туроператоров по ограничению продаж туров в Абхазию. Минэкономразвития России 15 ноября 2024 года в связи с внутриполитическими событиями в Абхазии рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок, а туроператорам и другим участникам рынка – приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением страны. "На самом деле интерес вырос еще на прошлой неделе. Сейчас еще и ограничения снимаются. Ожидаем, что нарастим продажи на следующей неделе процентов на 30 к доотменному уровню. Это нам позволит за 2-3 недели компенсировать то снижение, которое мы получили по итогам зимнего периода, когда действовали ограничения МИДа и Минэкономразвития", - сказал Ромашкин. Он подчеркнул, что в целом отрасль ожидает, что Абхазия покажет прирост на 10% по итогам летнего сезона в этом году. "Сейчас мы видим, что активные бронирования начались и на лето, и даже сентябрь активно бронируется. Прогноз хороший", - пояснил он. Ромашкин добавил, что Абхазия по-прежнему дешевле, чем соседний Сочи, на 10-12%. "Она подняла цены не очень сильно: где-то на 8-9 процентов год к году в отличие от Адлера, который поднял их на 12-13 процентов. Но он и был дороже, тогда как Абхазия всегда предлагает отдых чуть-чуть дешевле и туристам это нравится. Плюс все-таки пляжи Абхазии больше подходят для родителей с детьми, они мелкогалечные, удобнее для купания детей", - сказал эксперт.
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туризм, бизнес, абхазия, атор
Туризм, Бизнес, АБХАЗИЯ, АТОР
15:08 14.03.2025
 
Россиянам сообщили сроки возобновления продажи туров в Абхазию

АТОР: турбизнес восстановит продажи туров в Абхазию за 2-3 недели

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАбхазия. Горное озеро Рица
Абхазия. Горное озеро Рица - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российские туроператоры намерены за 2-3 недели восстановить продажи туров в Абхазию после отмены рекомендаций по их ограничению, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
Ранее в пятницу МИД России отменил рекомендации российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, в том числе от туристических, с учетом стабилизации ситуации в стране. Министерство экономического развития после этого отменило рекомендации для туроператоров по ограничению продаж туров в Абхазию.
Минэкономразвития России 15 ноября 2024 года в связи с внутриполитическими событиями в Абхазии рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок, а туроператорам и другим участникам рынка – приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением страны.
"На самом деле интерес вырос еще на прошлой неделе. Сейчас еще и ограничения снимаются. Ожидаем, что нарастим продажи на следующей неделе процентов на 30 к доотменному уровню. Это нам позволит за 2-3 недели компенсировать то снижение, которое мы получили по итогам зимнего периода, когда действовали ограничения МИДа и Минэкономразвития", - сказал Ромашкин.
Он подчеркнул, что в целом отрасль ожидает, что Абхазия покажет прирост на 10% по итогам летнего сезона в этом году. "Сейчас мы видим, что активные бронирования начались и на лето, и даже сентябрь активно бронируется. Прогноз хороший", - пояснил он.
Ромашкин добавил, что Абхазия по-прежнему дешевле, чем соседний Сочи, на 10-12%. "Она подняла цены не очень сильно: где-то на 8-9 процентов год к году в отличие от Адлера, который поднял их на 12-13 процентов. Но он и был дороже, тогда как Абхазия всегда предлагает отдых чуть-чуть дешевле и туристам это нравится. Плюс все-таки пляжи Абхазии больше подходят для родителей с детьми, они мелкогалечные, удобнее для купания детей", - сказал эксперт.
Новый Афон. Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
МЭР отменило рекомендации по ограничению продаж туров в Абхазию
13:20
 
ТуризмБизнесАБХАЗИЯАТОР
 
 
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