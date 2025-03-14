https://1prime.ru/20250314/turizm-855794280.html

Россиянам сообщили сроки возобновления продажи туров в Абхазию

Россиянам сообщили сроки возобновления продажи туров в Абхазию - 14.03.2025, ПРАЙМ

Россиянам сообщили сроки возобновления продажи туров в Абхазию

Российские туроператоры намерены за 2-3 недели восстановить продажи туров в Абхазию после отмены рекомендаций по их ограничению, заявил РИА Новости... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T15:08+0300

2025-03-14T15:08+0300

2025-03-14T15:08+0300

туризм

бизнес

абхазия

атор

https://cdnn.1prime.ru/img/84186/87/841868769_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_551afd8cc4f3fe31e066b8ccd0878a5a.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российские туроператоры намерены за 2-3 недели восстановить продажи туров в Абхазию после отмены рекомендаций по их ограничению, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Ранее в пятницу МИД России отменил рекомендации российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, в том числе от туристических, с учетом стабилизации ситуации в стране. Министерство экономического развития после этого отменило рекомендации для туроператоров по ограничению продаж туров в Абхазию. Минэкономразвития России 15 ноября 2024 года в связи с внутриполитическими событиями в Абхазии рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок, а туроператорам и другим участникам рынка – приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением страны. "На самом деле интерес вырос еще на прошлой неделе. Сейчас еще и ограничения снимаются. Ожидаем, что нарастим продажи на следующей неделе процентов на 30 к доотменному уровню. Это нам позволит за 2-3 недели компенсировать то снижение, которое мы получили по итогам зимнего периода, когда действовали ограничения МИДа и Минэкономразвития", - сказал Ромашкин. Он подчеркнул, что в целом отрасль ожидает, что Абхазия покажет прирост на 10% по итогам летнего сезона в этом году. "Сейчас мы видим, что активные бронирования начались и на лето, и даже сентябрь активно бронируется. Прогноз хороший", - пояснил он. Ромашкин добавил, что Абхазия по-прежнему дешевле, чем соседний Сочи, на 10-12%. "Она подняла цены не очень сильно: где-то на 8-9 процентов год к году в отличие от Адлера, который поднял их на 12-13 процентов. Но он и был дороже, тогда как Абхазия всегда предлагает отдых чуть-чуть дешевле и туристам это нравится. Плюс все-таки пляжи Абхазии больше подходят для родителей с детьми, они мелкогалечные, удобнее для купания детей", - сказал эксперт.

https://1prime.ru/20250314/abkhaziya-855789924.html

абхазия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, абхазия, атор