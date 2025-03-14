https://1prime.ru/20250314/vsu-855806336.html

Сигнал Трампа о военных ВСУ в Курской области услышан, заверил Ушаков

Сигнал Трампа о военных ВСУ в Курской области услышан, заверил Ушаков - 14.03.2025, ПРАЙМ

Сигнал Трампа о военных ВСУ в Курской области услышан, заверил Ушаков

Сигнал президента США Дональда Трампа услышан, российский лидер Владимир Путин гарантировал украинским военнослужащим, блокированным в Курской области, жизнь и... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T21:15+0300

2025-03-14T21:15+0300

2025-03-14T21:15+0300

спецоперация на украине

юрий ушаков

дональд трамп

владимир путин

всу

курская область

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Сигнал президента США Дональда Трампа услышан, российский лидер Владимир Путин гарантировал украинским военнослужащим, блокированным в Курской области, жизнь и достойное обращение, если Киев пойдет на то, чтобы отдать приказ военным ВСУ сложить оружие и сдаться в плен, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Как вы только что могли увидеть и услышать, президент России Владимир Путин положительно отреагировал на обращение президента США Дональда Трампа по поводу судьбы тысяч украинских военнослужащих, заблокированных и по сути окруженных в Курской области в той зоне, куда вторглись ВСУ. Сигнал президента США услышан, и наш президент гарантировал украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев пойдет на то, чтобы отдать приказ своим военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен", - сказал он. В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.

https://1prime.ru/20250314/putin-855804980.html

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юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин, всу, курская область