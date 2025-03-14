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Сигнал Трампа о военных ВСУ в Курской области услышан, заверил Ушаков - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250314/vsu-855806336.html
Сигнал Трампа о военных ВСУ в Курской области услышан, заверил Ушаков
Сигнал Трампа о военных ВСУ в Курской области услышан, заверил Ушаков - 14.03.2025, ПРАЙМ
Сигнал Трампа о военных ВСУ в Курской области услышан, заверил Ушаков
Сигнал президента США Дональда Трампа услышан, российский лидер Владимир Путин гарантировал украинским военнослужащим, блокированным в Курской области, жизнь и... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T21:15+0300
2025-03-14T21:15+0300
спецоперация на украине
юрий ушаков
дональд трамп
владимир путин
всу
курская область
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Сигнал президента США Дональда Трампа услышан, российский лидер Владимир Путин гарантировал украинским военнослужащим, блокированным в Курской области, жизнь и достойное обращение, если Киев пойдет на то, чтобы отдать приказ военным ВСУ сложить оружие и сдаться в плен, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Как вы только что могли увидеть и услышать, президент России Владимир Путин положительно отреагировал на обращение президента США Дональда Трампа по поводу судьбы тысяч украинских военнослужащих, заблокированных и по сути окруженных в Курской области в той зоне, куда вторглись ВСУ. Сигнал президента США услышан, и наш президент гарантировал украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев пойдет на то, чтобы отдать приказ своим военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен", - сказал он. В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
https://1prime.ru/20250314/putin-855804980.html
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юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин, всу, курская область
Спецоперация на Украине, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Владимир Путин, ВСУ, Курская область
21:15 14.03.2025
 
Сигнал Трампа о военных ВСУ в Курской области услышан, заверил Ушаков

Ушаков: Путин гарантировал жизнь военным ВСУ, блокированным в Курской области

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Сигнал президента США Дональда Трампа услышан, российский лидер Владимир Путин гарантировал украинским военнослужащим, блокированным в Курской области, жизнь и достойное обращение, если Киев пойдет на то, чтобы отдать приказ военным ВСУ сложить оружие и сдаться в плен, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Как вы только что могли увидеть и услышать, президент России Владимир Путин положительно отреагировал на обращение президента США Дональда Трампа по поводу судьбы тысяч украинских военнослужащих, заблокированных и по сути окруженных в Курской области в той зоне, куда вторглись ВСУ. Сигнал президента США услышан, и наш президент гарантировал украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев пойдет на то, чтобы отдать приказ своим военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен", - сказал он.
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Путин откликнулся на призыв Трампа пощадить военных ВСУ на Курщине
20:09
В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
 
Спецоперация на УкраинеЮрий УшаковДональд ТрампВладимир ПутинВСУКурская область
 
 
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