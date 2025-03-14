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Курс юаня снижается в начале торгов на Московской бирже
Курс юаня снижается в начале торгов на Московской бирже - 14.03.2025, ПРАЙМ
Курс юаня снижается в начале торгов на Московской бирже
Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы понижается до 11,82 рубля, следует из данных Московской биржи. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T10:04+0300
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2025-03-14T10:04+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы понижается до 11,82 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,82 рубля.
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торги, рынки
Курс доллара к рублю, Торги, Рынки
Курс юаня снижается в начале торгов на Московской бирже
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже снижается до 11,82 руб
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы понижается до 11,82 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,82 рубля.