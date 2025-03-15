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США построят ледоколы для усиления присутствия в Арктике, пишут СМИ

США построят ледоколы для усиления присутствия в Арктике, пишут СМИ - 15.03.2025, ПРАЙМ

США построят ледоколы для усиления присутствия в Арктике, пишут СМИ

В США рассматривают Арктику как зону своих интересов и обеспокоены успехами России в освоении этого региона. Это объясняет решение Вашингтона о запуске... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T10:45+0300

2025-03-15T10:45+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. В США рассматривают Арктику как зону своих интересов и обеспокоены успехами России в освоении этого региона. Это объясняет решение Вашингтона о запуске масштабного проекта по строительству 48 американских ледоколов, заявил РИА Новости источник в судостроительной отрасли России.Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах заказа строительства 48 ледоколов, напомнив о значительном превосходстве России в количестве ледокольного флота. Он подчеркнул важность арктических маршрутов."Конечно же, видя активность России в Арктике и наблюдая за тем, как мы развиваем Северный морской путь, спать спокойно американцы не могут. США считают Арктику зоной своих интересов, и они будут принимать меры для усиления своего присутствия в этом регионе. Одной из таких мер является реализация собственной программы по строительству ледоколов", - рассказал источник РИА Новости. Как далее пояснил источник, США столкнулись с необходимостью обеспечения доставки грузов в арктических морях, покрытых льдом, и нуждаются в различных типах ледоколов.В составе российской национальной группировки сейчас 42 ледокола, в том числе 34 дизель-электрических и 8 атомных. Самыми мощными в мире на сегодняшний день являются суда проекта 22220 нового поколения – универсальные атомные ледоколы "Арктика", "Урал", "Сибирь" и "Чукотка" по 60 МВт каждый. Самый мощный в мире неатомный ледокол "Виктор Черномырдин" - 25 МВт. В РФ продолжается строительство атомоходов проекта 22220 "Чукотка" и "Ленинград", строится и самый мощный в мире ледокол "Россия" проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 году достиг рекордного значения в почти 38 миллионов тонн.

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