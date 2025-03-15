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Пекин выбирает Москву: Россия укрепляет союз с Китаем, оставляя позади США

Пекин выбирает Москву: Россия укрепляет союз с Китаем, оставляя позади США - 15.03.2025, ПРАЙМ

Пекин выбирает Москву: Россия укрепляет союз с Китаем, оставляя позади США

Пекин в условиях противостояния с Вашингтоном сконцентрировался на сотрудничестве с Москвой. В частности, в агропромышленной сфере. Ранее главными поставщиками... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T08:00+0300

2025-03-15T08:00+0300

2025-03-15T08:00+0300

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мировая экономика

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ес

пшеница

зерно

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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ, Олег Обухов. Пекин в условиях противостояния с Вашингтоном сконцентрировался на сотрудничестве с Москвой. В частности, в агропромышленной сфере. Ранее главными поставщиками пшеницы в Китай были США и Канада. Сейчас страна перевела часть импорта на Россию, сглаживая риски торговой войны. Ситуация обернулась пользой для Москвы, но конкуренты — Австралия и Европа — не дремлют. Перспективы России на китайском рынке пшеницы эксперты оценивают весьма позитивно.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЗерно триумфаЕще одно знаковое достижение! Россия впервые обогнала Америку по поставкам пшеницы в Китай. Усилия российских аграриев и экспортеров, направленные на расширение торговых связей, приносят свои плоды. Как сообщили в "Русагротрансе", по итогам первых восьми месяцев сельскохозяйственного года (с июля 2024 по февраль 2025), Россия поставила в Поднебесную рекордные 275 тысяч тонн пшеницы. Для сравнения, США экспортировали всего 147 тысяч: разрыв в 128 тысяч тонн — не просто цифры, это успех стратегического партнерства. И рост поставок российской пшеницы в Китай может стать устойчивой тенденцией на пользу обеим сторонам, считает эксперт факультета экономики и бизнеса, кандидат экономических наук, доцент кафедры отраслевых рынков Финансового университета при правительстве России Тимофей Мазурчук."Россия несколько лет подряд увеличивает поставки зерновых, в частности, пшеницы в Китай. Сотрудничество помогает КНР в торговой войне против США. Например, в ответ на повышение пошлин на китайские товары, экспортируемые в Штаты, с 10 до 20 процентов, десятого марта Пекин ответил 15-процентным ростом тарифов на мясо курицы, пшеницу, кукурузу и хлопок. Власти КНР заранее подготовились к затяжной борьбе с США. Так, в 2023 году был заключен крупнейший контракт на поставку зерновых из России на 25,7 миллиарда долларов на 12 лет", — отмечает экономист.США в роли догоняющегоТому, что Россия смогла обойти США по объему экспорта пшеницы в Китай, способствовали несколько факторов. В первую очередь, стоит учесть именно рост напряженности между Пекином и Вашингтоном. Благодаря этому складывается благоприятная геополитическая обстановка для активизации партнерства. Эксперты связывают успех также с улучшением логистической инфраструктуры, которая позволяет оперативно доставлять продукцию в КНР. Важную роль сыграло и укрепление политических и экономических связей между Россией и Китаем, которые способствуют развитию торговли в принципе. И успехи кооперации в агрокомплексе — яркий тому пример, рассказывает кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Дарья Соколан."Важно отметить, что российские агроэкспортеры — активные участники российско-китайских бизнес-форумов. Заметно увеличились поставки через порт Владивостока. Но Китай и сам — крупнейший производитель пшеницы. А импортировать зерновые приходится из-за большого населения (1,4 миллиарда человек). Ранее крупнейшими поставщиками пшеницы в КНР были США и Канада. Теперь Пекин настроен обеспечить поставки вне зависимости от США. Страны ЕС могут попытаться усилить позиции за счет ценовой конкуренции. Однако у них для снижения стоимости пшеницы нет условий. Напротив — высокий риск, что из-за инфляции и геополитики, цены на зерно из ЕС будут расти. Так что для России на рынке Китая сложилась благоприятная конъюнктура", — уточняет эксперт.Закрепляя успехДальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами в аграрной сфере может привести к увеличению доли российской пшеницы на китайском рынке и укреплению позиций России в качестве одного из ведущих мировых экспортеров зерна. Вместе с тем, несмотря на впечатляющий рост поставок, Китай пока не является основным импортером российской пшеницы. В связи с чем, предостерегает Соколан, не стоит переоценивать значимость китайского рынка для России."Ключевые риски заключаются в том, что Китай активно применяет современные технологии для производства зерна на своей территории. Уделяется особое внимание качеству продукции и увеличению урожая. Нашим экспортерам необходимо придерживаться стратегии высокого образца продукции и находить более дешевые способы доставки на рынки Китая. Нужно готовиться к серьезной конкуренции, как с местными аграриями, так и с другими импортерами", — подчеркивает специалист.Вопреки санкционному прессуАмериканские фермерские хозяйства Россия также потеснила в Бангладеше, Кении, Индонезии, Вьетнаме, Марокко, Нигерии и Танзании. Это еще один козырь в обеспечении независимости от санкций, которыми США и ЕС пытались в 2022 году задушить российский агропромышленный комплекс. Ювелирная перенастройка логистики поставок на рынки Юго-Восточной Азии и Африки показала возможность обрести новые независимые от коллективного Запада и не менее выгодные связи для российского агробизнеса. Тем не менее, диверсификация экспортных направлений по-прежнему актуальна для российских аграриев. Это будет способствовать снижению зависимости от колебаний спроса на отдельных рынках и обеспечению стабильного сбыта продукции. Еще один немаловажный вызов — сохранение темпов роста объема производства, говорит Мазурчук."Выбранные рынки характеризуются высоким приростом населения и нуждаются в качественном продовольствии. К слову, в Китае рост потребления гражданами зерновых в 2024 году составил 7,2 процента. Поэтому ключевой стратегией развития российского АПК видится в расширении фермерских хозяйств. А также — в восстановлении заброшенных со времен СССР полевых угодий вместе с привлечением новых трудовых ресурсов. Это позволит сохранить высокую конкурентоспособность на мировом рынке", — полагает экономист.Рекорды на горизонтеВ сущности, увеличение экспорта пшеницы в Китай стало одним из факторов, способствовавших росту общего объема поставок российских аграриев в ближайшей перспективе. Есть все предпосылки, что в результате Россия установит новые рекорды по экспорту зерна, укрепляя свои позиции в роли ведущего мирового игрока на глобальном сельскохозяйственном рынке. Вне всякого сомнения, это положительно скажется на развитии отечественной сельскохозяйственной промышленности в частности, и на ускорении российской экономики в целом.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

мировая экономика, россия, китай, сша, ес, пшеница, зерно