https://1prime.ru/20250315/osvobozhdenik-855813642.html
В Курской области начали разминирование освобожденных от ВСУ территорий
В Курской области начали разминирование освобожденных от ВСУ территорий - 15.03.2025, ПРАЙМ
В Курской области начали разминирование освобожденных от ВСУ территорий
Инженерные войска ВС РФ приступили к выполнению задач по разминированию территорий в Курской области, освобожденных от ВСУ, с целью восстановления социально... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T11:21+0300
2025-03-15T11:21+0300
2025-03-15T11:21+0300
спецоперация на украине
рф
всу
минобороны
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853388826_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ef4453f0c322b96effd2329c2c64ed4.jpg
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Инженерные войска ВС РФ приступили к выполнению задач по разминированию территорий в Курской области, освобожденных от ВСУ, с целью восстановления социально значимых объектов, сообщили в Минобороны РФ. "Инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к выполнению задач по разминированию территорий в приграничных районах Курской области, освобожденных от боевиков ВСУ, с целью восстановления социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, необходимых для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после ожесточенных боевых действий", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250313/sudzha-855743280.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853388826_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_861d9052a62698b3ee94b922af161877.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, всу, минобороны, минобороны рф
Спецоперация на Украине, РФ, ВСУ, Минобороны, Минобороны РФ
В Курской области начали разминирование освобожденных от ВСУ территорий
Минобороны: ВС России приступили к разминированию Курской области, освобожденной от ВСУ
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Инженерные войска ВС РФ приступили к выполнению задач по разминированию территорий в Курской области, освобожденных от ВСУ, с целью восстановления социально значимых объектов, сообщили в Минобороны РФ.
"Инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к выполнению задач по разминированию территорий в приграничных районах Курской области, освобожденных от боевиков ВСУ, с целью восстановления социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, необходимых для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после ожесточенных боевых действий", - говорится в сообщении.
ВС России полностью освободили Суджу