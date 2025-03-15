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В Курской области начали разминирование освобожденных от ВСУ территорий - 15.03.2025, ПРАЙМ
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В Курской области начали разминирование освобожденных от ВСУ территорий
В Курской области начали разминирование освобожденных от ВСУ территорий - 15.03.2025, ПРАЙМ
В Курской области начали разминирование освобожденных от ВСУ территорий
Инженерные войска ВС РФ приступили к выполнению задач по разминированию территорий в Курской области, освобожденных от ВСУ, с целью восстановления социально... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T11:21+0300
2025-03-15T11:21+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Инженерные войска ВС РФ приступили к выполнению задач по разминированию территорий в Курской области, освобожденных от ВСУ, с целью восстановления социально значимых объектов, сообщили в Минобороны РФ. "Инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к выполнению задач по разминированию территорий в приграничных районах Курской области, освобожденных от боевиков ВСУ, с целью восстановления социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, необходимых для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после ожесточенных боевых действий", - говорится в сообщении.
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рф, всу, минобороны, минобороны рф
Спецоперация на Украине, РФ, ВСУ, Минобороны, Минобороны РФ
11:21 15.03.2025
 
В Курской области начали разминирование освобожденных от ВСУ территорий

Минобороны: ВС России приступили к разминированию Курской области, освобожденной от ВСУ

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Инженерные войска ВС РФ приступили к выполнению задач по разминированию территорий в Курской области, освобожденных от ВСУ, с целью восстановления социально значимых объектов, сообщили в Минобороны РФ.
"Инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к выполнению задач по разминированию территорий в приграничных районах Курской области, освобожденных от боевиков ВСУ, с целью восстановления социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, необходимых для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после ожесточенных боевых действий", - говорится в сообщении.
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