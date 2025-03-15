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В Раде назревает недовольство руководством Украины, заявил эксперт - 15.03.2025, ПРАЙМ
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В Раде назревает недовольство руководством Украины, заявил эксперт
В Раде назревает недовольство руководством Украины, заявил эксперт - 15.03.2025, ПРАЙМ
В Раде назревает недовольство руководством Украины, заявил эксперт
Недовольство руководством Украины назревает в Верховной раде, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T03:32+0300
2025-03-15T03:32+0300
общество
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ДОНЕЦК, 15 мар - ПРАЙМ. Недовольство руководством Украины назревает в Верховной раде, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. "Из наших источников при Верховной раде получили информацию, ну в принципе мы получаем (ее - ред.) систематически, что в киевской хунте назревает большое недовольство Владимиром Зеленским, (главнокомандующим ВСУ Александром) Сырским и (руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом) Будановым за происходящее в Курской области, что, разгромив группировку ВСУ, русские заберут Сумы, Чернигов и Харьков, и это крах", - сказал агентству эксперт. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
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общество , украина, донецк, лнр, валерий герасимов, владимир путин, владимир зеленский, всу, вс рф, минобороны украины
Общество , УКРАИНА, Донецк, ЛНР, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ВСУ, ВС РФ, Минобороны Украины
03:32 15.03.2025
 
В Раде назревает недовольство руководством Украины, заявил эксперт

Эксперт Киселев: в Раде назревает недовольство руководством Украины

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ДОНЕЦК, 15 мар - ПРАЙМ. Недовольство руководством Украины назревает в Верховной раде, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.
"Из наших источников при Верховной раде получили информацию, ну в принципе мы получаем (ее - ред.) систематически, что в киевской хунте назревает большое недовольство Владимиром Зеленским, (главнокомандующим ВСУ Александром) Сырским и (руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом) Будановым за происходящее в Курской области, что, разгромив группировку ВСУ, русские заберут Сумы, Чернигов и Харьков, и это крах", - сказал агентству эксперт.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
 
ОбществоУКРАИНАДонецкЛНРВалерий ГерасимовВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВСУВС РФМинобороны Украины
 
 
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