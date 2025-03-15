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Офицер ВС РФ раскрыл число военных ВСУ, попавших в окружение под Суджей

Офицер ВС РФ раскрыл число военных ВСУ, попавших в окружение под Суджей - 15.03.2025, ПРАЙМ

Офицер ВС РФ раскрыл число военных ВСУ, попавших в окружение под Суджей

Украинское подразделение численностью более 100 человек попало в окружение западнее Суджи в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T20:46+0300

2025-03-15T20:46+0300

2025-03-15T20:46+0300

спецоперация на украине

суджа

всу

окружение

курская область

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Украинское подразделение численностью более 100 человек попало в окружение западнее Суджи в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка с позывным "Витязь". "Украинское подразделение численностью более 100 человек окружено западнее Суджи. По ним работает арта. Настоящий котел. Никто не выйдет", - сказал офицер группирвоки "Север" с позывным "Витязь". В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи. Как ранее доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин ранее отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. В пятницу президент США Дональд Трамп попросил российского президента пощадить полностью окруженных украинских военных. Путин заявил, что для реализации этого призыва киевское руководство должно приказать своим солдатам сложить оружие и сдаться в плен. На этом фоне Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области, чем обрек украинских военнослужащих на гибель.

https://1prime.ru/20250313/sudzha-855743280.html

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суджа, всу, окружение, курская область