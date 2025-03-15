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В Италии раскритиковали Киев из-за провала ВСУ в Курской области, пишут СМИ - 15.03.2025, ПРАЙМ
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В Италии раскритиковали Киев из-за провала ВСУ в Курской области, пишут СМИ
В Италии раскритиковали Киев из-за провала ВСУ в Курской области, пишут СМИ - 15.03.2025, ПРАЙМ
В Италии раскритиковали Киев из-за провала ВСУ в Курской области, пишут СМИ
Попытка наступления украинских сил в Курской области оказалась дорогим просчетом Киева, пишет итальянская газета La Repubblica. | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T13:38+0300
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спецоперация на украине
италия
рф
всу
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Попытка наступления украинских сил в Курской области оказалась дорогим просчетом Киева, пишет итальянская газета La Repubblica."Украинское наступление в Курской области было военной ошибкой и очень рискованной политической авантюрой..." - сказано в публикации.В статье также говорится о риске потери военной техники и вооружения, которые могут попасть к российской стороне. Отдельно подчеркивается, что украинская армия понесла ощутимые потери, которые будет трудно компенсировать. Ранее Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой проявить милосердие к окруженным украинским военнослужащим. Российский лидер ответил, что для этого украинские военные должны сложить оружие. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в случае сдачи в плен заблокированным украинским солдатам будет гарантирована безопасность и уважительное отношение.
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италия, рф, всу
Спецоперация на Украине, ИТАЛИЯ, РФ, ВСУ
13:38 15.03.2025 (обновлено: 13:39 15.03.2025)
 
В Италии раскритиковали Киев из-за провала ВСУ в Курской области, пишут СМИ

La Repubblica: вторжение ВСУ в Курскую область было военным просчетом Киева

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Попытка наступления украинских сил в Курской области оказалась дорогим просчетом Киева, пишет итальянская газета La Repubblica.
"Украинское наступление в Курской области было военной ошибкой и очень рискованной политической авантюрой..." - сказано в публикации.
В статье также говорится о риске потери военной техники и вооружения, которые могут попасть к российской стороне. Отдельно подчеркивается, что украинская армия понесла ощутимые потери, которые будет трудно компенсировать.
Ранее Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой проявить милосердие к окруженным украинским военнослужащим. Российский лидер ответил, что для этого украинские военные должны сложить оружие.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в случае сдачи в плен заблокированным украинским солдатам будет гарантирована безопасность и уважительное отношение.
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