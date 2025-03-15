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В Италии раскритиковали Киев из-за провала ВСУ в Курской области, пишут СМИ

В Италии раскритиковали Киев из-за провала ВСУ в Курской области, пишут СМИ - 15.03.2025, ПРАЙМ

В Италии раскритиковали Киев из-за провала ВСУ в Курской области, пишут СМИ

Попытка наступления украинских сил в Курской области оказалась дорогим просчетом Киева, пишет итальянская газета La Repubblica. | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T13:38+0300

2025-03-15T13:38+0300

2025-03-15T13:39+0300

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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Попытка наступления украинских сил в Курской области оказалась дорогим просчетом Киева, пишет итальянская газета La Repubblica."Украинское наступление в Курской области было военной ошибкой и очень рискованной политической авантюрой..." - сказано в публикации.В статье также говорится о риске потери военной техники и вооружения, которые могут попасть к российской стороне. Отдельно подчеркивается, что украинская армия понесла ощутимые потери, которые будет трудно компенсировать. Ранее Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой проявить милосердие к окруженным украинским военнослужащим. Российский лидер ответил, что для этого украинские военные должны сложить оружие. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в случае сдачи в плен заблокированным украинским солдатам будет гарантирована безопасность и уважительное отношение.

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