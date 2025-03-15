https://1prime.ru/20250315/vsu-855815985.html

Зеленский отказался признавать окружение ВСУ в Курской области

Зеленский отказался признавать окружение ВСУ в Курской области - 15.03.2025, ПРАЙМ

Зеленский отказался признавать окружение ВСУ в Курской области

Владимир Зеленский отрицает заявления об окружении украинских войск в Курской области, несмотря на информацию о просьбе Дональда Трампа к Владимиру Путину... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T15:33+0300

2025-03-15T15:33+0300

2025-03-15T16:01+0300

спецоперация на украине

общество

сша

украина

владимир зеленский

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский отрицает заявления об окружении украинских войск в Курской области, несмотря на информацию о просьбе Дональда Трампа к Владимиру Путину пощадить окруженных украинских солдат.Ранее Дональд Трамп сообщил, что обратился к Владимиру Путину с просьбой проявить милосердие к "полностью окруженным" украинским военнослужащим. Владимир Путин, как утверждается, выразил понимание гуманитарного призыва. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в случае сдачи оружия, украинским военным будет гарантирована безопасность и достойное обращение."Окружения наших войск нет", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского. В среду Владимир Путин провел совещание в одном из пунктов управления курской группировки. Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ, доложил, что российские войска в ходе наступления "освободили" более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, что составляет более 86% от территории, ранее подконтрольной противнику. Герасимов заявил о значительных потерях ВСУ, превышающих 67 тысяч человек, а также о сдаче в плен около 430 украинских военнослужащих.Герасимов также заявил об изоляции группировки ВСУ в Курской области и ее "планомерном уничтожении", отметив, что российские войска в ряде направлений пересекли границу и вошли в Сумскую область.Владимир Путин поставил задачу "окончательно разгромить противника" в Курской области и полностью "освободить" территории.

https://1prime.ru/20250315/protestanty-855815127.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, украина, владимир зеленский, всу