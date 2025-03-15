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Зеленский отказался признавать окружение ВСУ в Курской области - 15.03.2025, ПРАЙМ
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Зеленский отказался признавать окружение ВСУ в Курской области
Зеленский отказался признавать окружение ВСУ в Курской области - 15.03.2025, ПРАЙМ
Зеленский отказался признавать окружение ВСУ в Курской области
Владимир Зеленский отрицает заявления об окружении украинских войск в Курской области, несмотря на информацию о просьбе Дональда Трампа к Владимиру Путину... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T15:33+0300
2025-03-15T16:01+0300
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общество
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский отрицает заявления об окружении украинских войск в Курской области, несмотря на информацию о просьбе Дональда Трампа к Владимиру Путину пощадить окруженных украинских солдат.Ранее Дональд Трамп сообщил, что обратился к Владимиру Путину с просьбой проявить милосердие к "полностью окруженным" украинским военнослужащим. Владимир Путин, как утверждается, выразил понимание гуманитарного призыва. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в случае сдачи оружия, украинским военным будет гарантирована безопасность и достойное обращение."Окружения наших войск нет", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского. В среду Владимир Путин провел совещание в одном из пунктов управления курской группировки. Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ, доложил, что российские войска в ходе наступления "освободили" более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, что составляет более 86% от территории, ранее подконтрольной противнику. Герасимов заявил о значительных потерях ВСУ, превышающих 67 тысяч человек, а также о сдаче в плен около 430 украинских военнослужащих.Герасимов также заявил об изоляции группировки ВСУ в Курской области и ее "планомерном уничтожении", отметив, что российские войска в ряде направлений пересекли границу и вошли в Сумскую область.Владимир Путин поставил задачу "окончательно разгромить противника" в Курской области и полностью "освободить" территории.
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общество , сша, украина, владимир зеленский, всу
Спецоперация на Украине, Общество , США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ
15:33 15.03.2025 (обновлено: 16:01 15.03.2025)
 
Зеленский отказался признавать окружение ВСУ в Курской области

Зеленский отказался признавать окружение ВСУ в Курской области, о котором говорил Трамп

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский отрицает заявления об окружении украинских войск в Курской области, несмотря на информацию о просьбе Дональда Трампа к Владимиру Путину пощадить окруженных украинских солдат.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что обратился к Владимиру Путину с просьбой проявить милосердие к "полностью окруженным" украинским военнослужащим. Владимир Путин, как утверждается, выразил понимание гуманитарного призыва. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в случае сдачи оружия, украинским военным будет гарантирована безопасность и достойное обращение.
"Окружения наших войск нет", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
В среду Владимир Путин провел совещание в одном из пунктов управления курской группировки. Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ, доложил, что российские войска в ходе наступления "освободили" более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, что составляет более 86% от территории, ранее подконтрольной противнику. Герасимов заявил о значительных потерях ВСУ, превышающих 67 тысяч человек, а также о сдаче в плен около 430 украинских военнослужащих.
Герасимов также заявил об изоляции группировки ВСУ в Курской области и ее "планомерном уничтожении", отметив, что российские войска в ряде направлений пересекли границу и вошли в Сумскую область.
Владимир Путин поставил задачу "окончательно разгромить противника" в Курской области и полностью "освободить" территории.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
Лидер протестантов США рассказал о беседе с Зеленским о необходимости мира
13:51
 
Спецоперация на УкраинеОбществоСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
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