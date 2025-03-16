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В России выставили на продажу винтажный Chevrolet Camaro - 16.03.2025, ПРАЙМ
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В России выставили на продажу винтажный Chevrolet Camaro
В России выставили на продажу винтажный Chevrolet Camaro - 16.03.2025, ПРАЙМ
В России выставили на продажу винтажный Chevrolet Camaro
В России появилась возможность приобрести раритетную модель Chevrolet Camaro II поколения. Соответствующее объявление было опубликовано на платформе Авито Авто. | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T10:00+0300
2025-03-16T10:00+0300
россия
авто
chevrolet
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. В России появилась возможность приобрести раритетную модель Chevrolet Camaro II поколения. Соответствующее объявление было опубликовано на платформе Авито Авто.Chevrolet Camaro – легендарный американский маслкар, известный на весь мир впечатляющими спортивными характеристиками и уникальным дизайном. Серийный выпуск модели начался в 1966 году с двухдверного купе и кабриолета.Автомобиль второго поколения увидел свет 4 года спустя и стал самым успешным в истории марки, опередив по продажам даже своего главного конкурента – Ford Mustang. В 1979 году, как раз в то время, когда была выпущена представленная на Авито Авто машина, было продано более 280 тысяч экземпляров Chevrolet Camaro.Любопытно, что автомобиль не раз появлялся в кино. В частности, в первой части франшизы “Трансформеры” один из главных персонажей Бамблби превращается именно в Chevrolet Camaro второго поколения. А модель 1970 года в гоночной версии Z/28 снималась в боевике “Мачо и ботан” с участием Ченнинга Татума и Джоны Хилла.Представленный на платформе автомобиль находится в Санкт-Петербурге и оценен продавцом в 3 900 000 рублей. За такую стоимость машина, по словам продавца, достанется новому владельцу в оригинальном исполнении и без кaкиx-либo переделок, в полностью исправном и хорошем тexничеcкoм cocтoянии "для своих лет".Под капотом – бензиновый V8 объемом 5733 см³, который выдает внушительные 300 л.с. и работает в тандеме с трехступенчатой автоматической трансмиссией. Разгон до сотни занимает чуть больше 7 секунд.Chevrolet Camaro второго поколения выделяется удлиненным капотом наряду с укороченной задней частью, плавными линиями кузова в сочетании с вытянутой, заостренной формой носовой части. Решетка радиатора, разделенная на две половинки, визуально выглядит еще крупнее и гармонично сочетается с круглыми фарами.В отличие от черного экстерьера, салон выполнен в бежевых и кремовых оттенках. Внутри автомобиля внимание сразу привлекает приборная панель с глубоко “утопленными” циферблатами, а также низкие широкие сиденья с полукруглыми спинками. Первый ряд сделан в виде двух раздельных кресел, задний – в формате полноценного дивана.Модель Chevrolet Camaro II поколения идеально подойдет водителям, которые ищут автомобиль в ретро-стиле с богатой историей, мощными характеристиками и эффектным дизайном. Машина отвечает всем этим требованиям и является настоящей находкой в мире культовых американских маслкаров.
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4.7
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россия, авто, chevrolet
РОССИЯ, Авто, Chevrolet
10:00 16.03.2025
 
В России выставили на продажу винтажный Chevrolet Camaro

Авито Авто: в Санкт-Петербурге выставили на продажу винтажный Chevrolet Camaro

© Фото : Авито АвтоChevrolet Camaro
Chevrolet Camaro - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© Фото : Авито Авто
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. В России появилась возможность приобрести раритетную модель Chevrolet Camaro II поколения. Соответствующее объявление было опубликовано на платформе Авито Авто.
Chevrolet Camaro – легендарный американский маслкар, известный на весь мир впечатляющими спортивными характеристиками и уникальным дизайном. Серийный выпуск модели начался в 1966 году с двухдверного купе и кабриолета.
Автомобиль второго поколения увидел свет 4 года спустя и стал самым успешным в истории марки, опередив по продажам даже своего главного конкурента – Ford Mustang. В 1979 году, как раз в то время, когда была выпущена представленная на Авито Авто машина, было продано более 280 тысяч экземпляров Chevrolet Camaro.
Любопытно, что автомобиль не раз появлялся в кино. В частности, в первой части франшизы “Трансформеры” один из главных персонажей Бамблби превращается именно в Chevrolet Camaro второго поколения. А модель 1970 года в гоночной версии Z/28 снималась в боевике “Мачо и ботан” с участием Ченнинга Татума и Джоны Хилла.
Представленный на платформе автомобиль находится в Санкт-Петербурге и оценен продавцом в 3 900 000 рублей. За такую стоимость машина, по словам продавца, достанется новому владельцу в оригинальном исполнении и без кaкиx-либo переделок, в полностью исправном и хорошем тexничеcкoм cocтoянии "для своих лет".
Под капотом – бензиновый V8 объемом 5733 см³, который выдает внушительные 300 л.с. и работает в тандеме с трехступенчатой автоматической трансмиссией. Разгон до сотни занимает чуть больше 7 секунд.
Chevrolet Camaro второго поколения выделяется удлиненным капотом наряду с укороченной задней частью, плавными линиями кузова в сочетании с вытянутой, заостренной формой носовой части. Решетка радиатора, разделенная на две половинки, визуально выглядит еще крупнее и гармонично сочетается с круглыми фарами.
В отличие от черного экстерьера, салон выполнен в бежевых и кремовых оттенках. Внутри автомобиля внимание сразу привлекает приборная панель с глубоко “утопленными” циферблатами, а также низкие широкие сиденья с полукруглыми спинками. Первый ряд сделан в виде двух раздельных кресел, задний – в формате полноценного дивана.
Модель Chevrolet Camaro II поколения идеально подойдет водителям, которые ищут автомобиль в ретро-стиле с богатой историей, мощными характеристиками и эффектным дизайном. Машина отвечает всем этим требованиям и является настоящей находкой в мире культовых американских маслкаров.
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
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