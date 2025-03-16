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На Забайкальской железной дороге восстановили движение поездов
На Забайкальской железной дороге восстановили движение поездов - 16.03.2025, ПРАЙМ
На Забайкальской железной дороге восстановили движение поездов
Движение поездов по одному пути перегона Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги восстановлено после схода грузовых вагонов, сообщается в Telegram-канале | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T07:45+0300
2025-03-16T07:45+0300
2025-03-16T07:45+0300
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Движение поездов по одному пути перегона Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги восстановлено после схода грузовых вагонов, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Ранее в воскресенье "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в Telegram-канале сообщала, что шесть пассажирских поездов задерживаются в Амурской области из-за схода вагонов грузового поезда на Забайкальской железной дороге.
"Шестнадцатого марта в 6.55 мск открыто движение по одному пути перегона Чалганы – Ушумун", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжаются работы по восстановлению движения по другому пути.
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Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Амурская область, РЖД, Федеральная пассажирская компания
На Забайкальской железной дороге восстановили движение поездов
Движение поездов по одному пути Забайкальской железной дороги восстановлено
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Движение поездов по одному пути перегона Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги восстановлено после схода грузовых вагонов, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Ранее в воскресенье "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в Telegram-канале сообщала, что шесть пассажирских поездов задерживаются в Амурской области из-за схода вагонов грузового поезда на Забайкальской железной дороге.
"Шестнадцатого марта в 6.55 мск открыто движение по одному пути перегона Чалганы – Ушумун", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжаются работы по восстановлению движения по другому пути.